Mobilní rozhlas město využije i při povodních

Hořovice – Informace o kulturních a společenských událostech bude občanům města Hořovice v příštím roce poskytovat mobilní rozhlas. Navíc jim odešle informace spojené s praktickým životem, jako je například svoz odpadu a podobně. V neposlední řadě bude záložním systémem při krizových situacích.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Archiv

Zástupci města Hořovice nyní vybrali společnost, která tuto službu městu poskytne. Kolik bude novinka stát? „Za licenci zaplatíme 69.900 korun. Jednotlivé SMS zprávy a emaily jsou oceňovány samostatně v hodnotě do jedné koruny," konstatoval starosta města Hořovice Jiří Peřina.

Jde o další informační servis, kterým se město hodlá přiblíží k jeho obyvatelům. První aktivní krok však musí udělat občan. „Pokud chce informace získávat, musí se sám přihlásit," pokračuje starosta Jiří Peřina s tím, že společnost přislíbila prezentaci, na které její zástupci přiblíží všechny výhody systému. „Také udělá nábor," dodává starosta Hořovic.

Důvodem zavedení této novinky je podle zástupců města především to, že stávající rozhlas vykazuje spoustu technických problémů. Mobilní rozhlas by také plnil zmíněnou funkci záložního systému při krizových situacích, například při povodních. „Město by ho využilo v případě, že by hrozilo jakékoliv nebezpečí. Jde o zálohu rozhlasu, který bude vyžadovat v nejbližší době rekonstrukci či modernizaci," sdělil starosta Jiří Peřina.

Místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík doplnil, že po určitou dobu budou oba systému fungovat souběžně. Mobilní rozhlas by se v Hořovicích mohl spustit v první polovině příštího roku. A kdy se budou moci zájemci přihlásit? Zástupci města o tom budou včas informovat. Nyní je věc v jednání.