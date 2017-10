Most na Zavadilku se zkraje října neotevře

Beroun - Oprava mostu přes železniční trať na Zavadilku se prodlouží o dva týdny. Původní termín k 3. říjnu dodavatel stavebních prací nedodrží.

Uzavírka mostu na berounskou Zavadilku se prodlouží až do poloviny října.Foto: Deník / Šimková Romana

„To se mi snad zdá. Další téměř dva týdny budeme muset s dětmi jezdit do školy přes Králův Dvůr. Neumíte si představit, kolik peněz nás tahle objížďka stojí. Děti vozím také do Berouna na kroužky a babičku na polikliniku,“ poznamenala Milada Sýkorová ze Zavadilky.

Most na Zavadilku by měl být zprovozněn až 15. října. Investorem akce, která komplikuje život stovkám obyvatel berounské Zavadilky, Jarova, Koněprus i Tetína, je Středočeský kraj. „Za dodržení termínu uzavírky mostu jsme bojovali, ale bez úspěchu. Před časem jsme si vydupali podrobný harmonogram prací, který téměř po hodině stanoví, co a kdy bude firma dělat. Když jsme viděli, že dochází ke skluzu prací, tak jsme do zápisu z kontrolního dne uvedli, že trváme na dodržení daného termínu,“ uvedl k posunutí uzavírky železničního mostu na Zavadilku místostarosta Berouna Michal Mišina.

Místostarosta Berouna dále uvedl, že realizační firma s vedením města téměř nekomunikuje. „Nejsme investorem akce a firma nás informuje velmi sporadicky. O termínu totální uzavírky, ke které došlo před více než dvěma týdny, jsme se dozvěděli od lidí. Firma uzavřela most i pěším v době, kdy děti chodí do školy, a to od 7.30 do 8.30 hodin. Okamžitě jsem jí telefonoval a zařídil, aby se tato uzavírka posunula v čase a neblokovala dětem cestu do školy,“ vysvětlil místostarosta Berouna.

Rekonstrukce železničního mostu na Zavadilku začala letos 19. dubna. Vedení města Berouna pak muselo denně řešit stížnosti lidí, kteří poukazovali na nečinnost stavební firmy. Poukazovali na to, že musejí zbytečně most objíždět.

Problém je v tom, že stavební práce nesmějí ohrozit vlaky projíždějící na trati pod mostem, a tomu se musel přizpůsobit i režim stavby. Pracuje se proto v časových intervalech během traťových výluk, které ale nejsou čtyřiadvacet hodin denně.

Vedení města Berouna se podařilo prosadit, aby se pro rekonstrukci mostu využily právě tyto traťové výluky. Původně se totiž uvažovalo pouze o nočním režimu stavby, který by výrazně negativně ovlivnil noční klid zdejších obyvatel.

Zástupci realizační firmy Porr a Krajské správy a údržby silnic místostarostu Berouna Michala Mišinu (ANO) v červnu ubezpečili, že práce probíhají dle harmonogramu a termín dokončení není ohrožen. Nyní ale změnili názor a uzavírku prodlužují, a to až do půlky října. Zatím.

„Předchozí pan hejtman mi slíbil, že se oprava mostu bude dělat za kyvadlového provozu, což bohužel nesplnil. Původně byla uzavírka plánována na devět měsíců. To se podařilo nakonec stáhnout na čtyři. Stále jsme doufali, že tento termín kraj dodrží a lidé budou moci opět normálně jezdit do práce a žít běžný život. Oprava mostu totiž obyvatelům Tetína výrazně komplikuje život,“ konstatoval starosta Tetína Martin Hrdlička (Tetín 2010) s tím, že udělal i osobní intervenci u hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Jermanové Pokorné (ANO) a některých radních.

„Současné vedení Berouna se také snažilo o to, aby se uzavírka mostu na Zavadilku neprodlužovala. V minulosti tomu ale tak nebylo. Nyní se zdá, že se práce na opravě mostu začínají urychlovat, že na ně firma nasadila více lidí,“ doufá v brzké ukončení stavebních prací starosta Tetína Martin Hrdlička.