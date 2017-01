Mrtvé holuby nyní vyšetřují veterináři

Beroun - V Berouně se našli dva mrtví holubi. Strážníci městské policie je předali na vyšetření místní veterinární správě a nyní se čeká, zda se u nich neprokáže ptačí chřipka.

Záchrana labutího mláděteFoto: Foto: Pavel Paluska



„O nálezu mrtvých holubů nás informovali lidé. Když strážníci přijeli na místo, zjistili, že ptáky nepotrhalo žádné zvíře. Protože nebylo možné určit z jakého důvodu uhynuli, okamžitě jsme se kontaktovali veterinární správu. V pondělí jsme holuby na veterinární správu odvezli. Provede se u nich vyšetření na ptačí chřipku," vysvětlil velitel berounské městské policie Alexandr Scherber s tím, že to je nyní běžný postup.



„Když objevíme uhynulého ptáka, u kterého není zřejmé, na co uhynul, informujeme o jeho nálezu veterinární správu a také jí ho přivezeme na vyšetření," vysvětlil velitel městské policie.

O víkendu strážníci v Berouně odchytili labuť. Přistála u kina v centru a motala se.



„Bylo to labutí mládě. Strážníci, kteří ho odlovili, zjistili, že bylo jen unavené. Proto ho nikam na vyšetření nebrali a odvezli ho na řeku. Ve vodě už bylo zase čilé a chovalo se normálně," uvedl velitel Alexandr Scherber.



Letos to byl první případ, kdy v centru města strážníci odchytávali labuť. Není ale ojedinělý. „V centru Berouna jsme ji odchytávali už asi před rokem, a to u berounské pekárny. Také byla bez zranění a jen unavená. Kolegové ji odvezli na řeku," poznamenal velitel policie.



S holubi mají berounští strážníci hodně zkušeností. „Jednou nám lidé ohlásili nález zraněného holuba. Byl z Polska. Protože byl okroužkovaný, zjistili jsme majitele. Chovatelé jezdí do ciziny, kde holuba vypustí a pak čekají, jestli se dokáže vrátit. Je to běžná praxe," dodal Alexandr Scherber.