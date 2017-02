Muž měl být mrtvý, ale cestoval vlakem

Pan Jaromír Škváraz Berouna vstal z mrtvých. Po jednatřicetiletém muži, který je duševně handicapovaný, pátrali policisté od roku 2009 ale bezúspěšně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Miroslava Vejvodová



Později byl proto prohlášen za mrtvého. Nyní se ale po letech objevil.



Muže, který před osmi lety zmizel, aniž by po sobě zanechal nějakou stopu, nyní spatřila jeho stejně stará sousedka ve vlaku. „Žena jela z Hlavního nádraží v Praze do Berouna. Když ho ve vlaku uviděla, poznala ho. Nevěnovala mu ale pozornost. O jeho zmizení sice věděla, ale myslela si, že už byl dávno nalezený. Proto fakt, že ho viděla, s nikým neřešila," uvedl k případu berounský kriminalista Radek Lancinger. Žena vystoupila z vlaku v Berouně. Jaromíra Škváru ztratila z dohledu a setkání pustila z hlavy.



Po týdnu se ale sešla s kamarádem, který se zná se Škvárovou rodinu a o setkání se mu zmínila. „Kamarád jí vysvětlil, že byl Jaromír prohlášen za mrtvého. Škvárova sousedka pak přišla se svým svědectvím k nám na policii. Nyní po něm znovu pátráme," poznamenal berounský kriminalista.



Mladý muž, který se narodil 4. července 1985 a v březnu roku 2009 odešel z domova, trpí schizofrenií a mentální zaostalostí. Duševně je prý na úrovni patnáctiletého dítěte. Není tak vyloučeno, že žije v nějaké cizí rodině, která se o něho stará a zcela zapomněl, že má otce a sestry.



Z domova odešel v době, kdy jeho matka, na kterou byl velmi fixovaný, onemocněla. Zemřela po jeho odchodu. Jaromír Škvára miloval počítače, rád surfoval na internetu a jeho snem bylo pracovat v nějaké bezpečnostní agentuře. Dříve chodil velmi často k lékaři.



„Jak jsme zjistili, za celých osm let žádného lékaře nenavštívil," dodal Radek Lancinger.

Případ Jaromíra Škváry ale není ojedinělý. V lednu se podařilo berounským kriminalistům vypátrat devětatřicetiletého muže, po kterém bezúspěšně pátrali šest let.



Protože nenavštívil lékaře, neplatil sociální ani zdravotní pojištění, přikláněli se všichni stejně jakov případu Jaroslava Škváry už k verzi, že není mezi živými. Jeho bývalá manželka, které neplatil výživnéna dvě děti, se rozhodla požádat soud, aby ho prohlásil za mrtvého.

Kriminalisté ho letos objevili v Šestajovicích, kde žil s novou přítelkyní. Dlouhodobě se skrýval proto, aby se vyhnul trestnímu stíhán