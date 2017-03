Na hořovické přechody míří kritika chodců

Hořovice – Přechody v Hořovicích nejsou bezpečné. Na tom schodují chodci i zástupci města.

Přechod v hořovické Pražské ulice u zámecké zdi je podle chodců nebezpečný. Město připravuje nápravu.Foto: Deník / Kočová Radka

Jedna z posledních připomínek občanů mířila na přechod u zámecké zdi, který využívají především děti ze sídliště Višňovka při cestě do základní školy. Hořovičtí na stížnost jedné z maminek reagovali návrhem na úpravu přechodu, ten však policie zamítla. Vzhledem k tomu, že to není poprvé, Hořovičtí chtějí přistoupit ke komplexnímu řešení, které by zvýšilo bezpečnost všech rizikových přechodů. Navíc by se zaměřili i na místa, kde bílá zebra chybí.

Hlasitou diskuzi nyní rozpoutalo stanovisko krajského ředitelství Policie ČR k návrhu města na doplnění značení zmíněného přechodu pro chodce v Pražské ulici u zámecké zdi. Přechod doplňuje série značení, Hořovičtí ho chtěli vybavit i bílými čarami, které mají řidiče přimět ke snížení rychlosti. „Obdrželi jsme nesouhlas, zároveň ale i návrh na jiné řešení. Jde o výstražný nátěr červené barvy," konstatoval místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík. Takové značení se ve městě zatím vůbec nenachází, Hořovičtí nyní zjistí finanční náklady této varianty.

Původní návrh byl pro policii nepřijatelný kvůli tomu, že se nyní dává nikoliv v rámci obce, ale před ní. „Nechceme jít proti stanovisku policie. V případě nehody na přechodu by mohlo být město viníkem. Nakonec jsme na nátěr v podobě červeného koberce přistoupili. Řidiče na přechod upozorní opticky, navíc se na něm zkracuje brzdná dráha," zmínil Ondřej Vaculík.

