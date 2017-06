Na Žebrák je kvůli opravě omezen přístup

Žebrák - Do areálu hradu Žebrák i prostor v jeho bezprostřední blízkosti je v těchto dnech omezený přístup. Od pondělí do pátku je totiž opravována hlavní dominanta a lákadlo této památky, ochoz hlavní věže.

Na Žebráku se pracuje na opravě ochozu hlavní věže, dodatečně se budou upravovat ještě okna v Královském paláci.Foto: správa hradu

Konkrétně se pracuje na zpevnění okrajů. „Na několika místech jsou narušené, tudíž hrozí, že krajní kameny by se mohly uvolnit a zřítit se dolů," sdělil Berounskému deníku kastelán Petr Zemánek.

Do pátku je tak omezen nejen přístup na samotný hrad, ale také do neplacených prostor pod ním. „Neoficiálně jde vlastně o přístupný areál, lidé se tam dostanou a víme, že tam chodí. I proto jsme zvolili uzavírku, aby si všichni uvědomili, že když jim někdo něco nad hlavami opravuje, tak tam vstupují na vlastní nebezpečí," podotkl kastelán hradu s tím, že o omezení informují vyvěšené výstražné cedulky.

Dodatečně se bude pracovat také na Královském paláci, konkrétně na úpravě oken. Stavební práce a úpravy na věži a paláci vyjdou zhruba na 800 tisíc korun, hrad částku zaplatí z vlastního rozpočtu.

„V tomto směru jde o docela velkou akci. Po letošku nám zůstanou k opravám ještě nějaké nepatrné věci spíše v okolních hradbách. Zasahujeme do částí hradu, do kterých se léta nezasahovalo. Velká oprava Žebráku se uskutečnila v osmdesátých letech, ale byla spíše betonářská, od té doby je něco dobře a něco špatně. Nyní se snažíme o uvedení do souladu," uzavřel kastelán Petr Zemánek.

Hrad bude zpřístupněn zase o víkendu. Na návštěvníky nečeká jen věž, z níž se naskýtá krásný výhled do širokého okolí, ale také výstava modelů hradů a výstava kompozice Dalekohled od Martina Ceplechy. Na Žebrák je možné zavítat o víkendových dnech od 10 do 18 hodin. O letních prázdninách bude otevřen od úterý do neděle od 9 do 18 hodin.