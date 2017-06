Nad budoucností koupaliště visí otazník

Beroun - Venkovní plavecký areál na Velkém sídlišti v Berouně je už značně opotřebený. Zhruba čtyřicetiletý provoz na něm zanechal devastující stopy, jejichž náprava by byla velmi drahá. Zejména jeho technologické zázemí je už za hranicí životnosti.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Martin Divíšek

Vedení města tak v současné době řeší velký problém. Co s tímto přírodním areálem, který má velký počet skalních příznivců, dále podniknout. Investovat do jeho rozsáhlých oprav několik desítek milionů korun, nebo ho pro veřejnost uzavřít? Pokud se ale město nakonec rozhodne pro zachování provozu venkovního koupaliště, které nyní provozují Technické služby Beroun, bude do budoucna nutné navrhnout jeho koncepční řešení.

„Nejsem příznivcem myšlenky plavecký areál na Velkém sídlišti zavřít, ale stav jeho technologického zázemí je v kritický, potrubí je na několika místech prasklé. Problém nelze posuzovat jen z finančního hlediska, ale i z toho lidského. Zařízení je zde desítky let a do této lokality patří. Možnost koupání pod širým nebem nenahradí ani plánované vybudování venkovního brouzdaliště u aquaparku," zhodnotil stávající nepříznivou situaci starosta Berouna Ivan Kůs.

Pro letošní rok se pro příznivce venkovního plaveckého areálu na berounském sídlišti ale prozatím nic nezmění. Koupaliště ještě letos pro veřejnost otevře.

„Pro letní sezonu je provoz venkovního areálu na sídlišti zajištěn. Pokud se nestane nějaká havárie, nemělo by jí nic ohrozit," poznamenal starosta.

Co bude s bazénem a celým areálem dál, záleží na rozhodnutí vedení města. Zastupitelé musí o jeho dalším osudu rozhodnout do konce letošního roku.

Plavecký areál na Velkém sídlišti v Berouně využívá každoročně velký počet lidí. Navštěvují ho zejména děti a obyvatelé sídliště. Kromě jiného je už svým určitým způsobem začleněný do tamního urbanistického celku.

„Byla by to nesmírná škoda, kdyby město tento venkovní přírodní areál ke koupání nechalo uzavřít. Vím, že se hodně lidí z Berouna jezdí koupat do Zdic, ale například pro mě je to z ruky. Já se na tohle koupaliště chodil už jako sedmnáctiletý kluk," poznamenal Tomáš Havlíček z Velkého sídliště.

V současné době jsou prováděny nezbytné opravy, například výměna poškozených dlaždic, úpravy brodítka či nátěry kovových konstrukcí.

„Pro jednání zastupitelstva připravíme návrhy řešení, včetně vyčíslení nákladů na celkovou rekonstrukci venkovního plaveckého areálu. Jeho uzavření vidím jako poslední možnost," dodal berounský starosta.

Atypicky tvarovaný bazén s přihřívanou vodou je přizpůsoben jak pro kondiční plavání, tak pro hru ve vodě. Kapacita koupaliště je 1850 návštěvníků. Součástí bazénu je i skokanská část se čtyřmetrovou hloubkou. V areálu je také dětské brouzdaliště. Samozřejmostí jsou občerstvení, šatny, sprchy a toalety. I ty ale potřebují už radikální zásah.