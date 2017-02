Nebezpečí je zažehnáno, senioři se už nemusí bát

Berounsko – K nejohroženější skupině patří při každé chřipkové epidemii důchodci.

SeniořiFoto: Deník

Proto bylo na konci ledna pracovníky berounské hygienické stanice doporučeno domovům důchodců zakázat návštěvy příbuzných. K tomuto kroku zatím přistoupilo pouze vedení berounského domova důchodců.



„Paní doktorka Tatarová nám doporučila, abychom v době výskytu epidemie chřipky návštěvy omezili nebo náš domov důchodců pro návštěvy zcela uzavřeli. No a my jsme to udělali. Návštěvy máme zakázané od 31. ledna až do odvolání," uvedl ředitel Domova důchodců T.G. Masaryka v Berouně Ondřej Šimon.

V berounském domově důchodců díky tomuto včasnému opatření nedošlo k žádnému masovému šíření chřipky.



„Samozřejmě, že některé z našich klientů také chřipka trápí, ale není jich moc. Díky tomuto omezení se nám počet nemocných podařilo regulovat," dodal Ondřej Šimon.



V Domově Na Výsluní v Hořovicích žije 77 seniorů. Návštěvy příbuzných zde prozatím nezakázali. „Pouze jsme jim doporučili, aby v případě, že mají nějaké zdravotní problémy nebo pocit, že jim není dobře, návštěvy omezili. Striktně jsme jim je ale nezakázali. Mezi našimi klienty se chřipka vyskytla jen v omezeném množství. Jsme na tom poměrně dobře," konstatovala ředitelka Domova Na Výsluní Hořovice Drahomíra Boubínová s tím, že v případě většího počtu nemocných chtěli o víkendech posílit personál. „Nebylo to ale naštěstí potřeba," dodala ředitelka.



Aby klientům domova nebylo líto, že je příbuzní nemohli kvůli nemoci navštívit, mohou pro ně v recepci zanechat věci, dárky i vzkazy.



Podobná situace je i v Domově V Zahradách ve Zdicích. Ani zde návštěvy klientů nezakázali. „Chřipku dostalo jen pár našich klientů. Protože jsme tu žádnou epidemii neměli, nebyl důvod, abychom naše zařízení uzavřeli návštěvám," vysvětlila ředitelka zdického domova důchodců Ivana Rabochová.



A jak se chřipka šíří? K přenosu dochází především kapénkovou infekcí. Vstupní branou infekce je výstelka nosohltanu a výjimečně i oční spojivky. Inkubační doba je několik hodin až 5 dní. Obvykle 1- 2 dny. Vzhledem k tomu, že chřipkový virus má schopnost vydržet aktivní i po určitou dobu mimo hostitelský organismus, může se člověk nakazit i z předmětů, které jsou potřísněny sekrety nemocného. Podání ruky, telefon, hračky i držadla v MHD. Proto je v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění nezbytné dodržovat hygienu. Mýt si ruce a nemnout si oči a obličej.