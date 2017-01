Nejvíce zaplatí za svého mazlíčka lidé v Berouně

Berounsko - Poplatky ze psů někde přinesou do obecní pokladny pár stovek, jinde statisíce korun.

Psí kamarádi.Foto: Karel Dvořák

Osvobozeni od poplatku jsou také lidé, kteří jsou držiteli ZTP/P. Daň z chovu psů neplatí ani osoby, které provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob a provozovatelé útulků. Nyní ho neplatí i převážná část chovatelů psů v Králově Dvoře. Město tento poplatek zrušilo obecně závaznou vyhláškou pro majitele jednoho a dvou psů.

Postup Králova Dvora přivedl k zamyšlení některé obyvatele Berouna.



V Berouně měli před rokem v registru bezmála 1700 psů. Za jednoho psa ve městě lidé zaplatí tisíc korun a za druhého 1500 korun. V rodinném domě 400 korun.

„Královu Dvoru můžeme jedině závidět. Bylo by milé, kdybychom nemuseli za Sorbiho platit. Měl by pytel žrádla navíc," poznamenal Karel Lechovský.

Město Beroun letos o zrušení poplatku za psa neuvažuje. „Nikdo s tímto návrhem prozatím nepřišel. Stojí to ale za zamyšlení," uvedl starosta města Berouna Ivan Kůs.

Ve Zdicích zaplatí lidé za chov psa v bytovém domě pět set korun a v rodinném domě sto korun. Za druhého psa zaplatí v bytovém domě 250 korun.



V Hořovicích stojí pes svého majitele v bytovém domě 800 korun a každý další 1200 korun. V rodinném domě zaplatí 200 korun za jednoho a za dalšího 300 korun.

Podle uvedených čísel je vidět, že se výše poplatku za psa ve městech i obcích liší. V Berouně i Hořovicích je vyšší poplatek za druhého psa a ve Zdicích se zase poplatek za každého dalšího pejska snižuje.



Města i obce si výši poplatku za psa stanoví podle sebe, ale cestou Králova Dvora zatím jít nehodlají.



V Hudlicích zaplatí obyvatelé obce za svého čtyřnohého mazlíka jen sto korun. S neplatiči, jak uvedl starosta Hudlic Pavel Hubený, obec problémy nemá.

„Někteří na poplatek zapomenou. K jeho vymáhání ale nedochází. Lidé většinou po urgenci poplatek zaplatí. Rušit ho nehodláme," upozornil Pavel Hubený.