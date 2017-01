Nemocnice omezují nebo ruší návštěvy

Střední Čechy - Velká část nemocnic návštěvy omezuje, některé je dokonce zakázaly. Hlavním důvodem je ochrana pacientů před chřipkovým onemocněním.

K úplnému zákazu návštěv přistoupila například berounská nemocnice. Zástupci hořovické nemocnice návštěvy omezili, a to na některých lůžkových odděleních. „S tímto opatřením jsme seznámili všechny naše pacienty tak, aby mohli včas informovat své blízké," konstatoval za nemocnici Konstantinos Tsivos.

Už ve čtvrtek byl vyhlášený zákaz návštěv na dětském a porodnickém oddělení Oblastní nemocnice Kladno. „Zákaz platí až do odvolání, do doby celkového zlepšení epidemiologické situace. Nevztahuje se ale na doprovod rodičky k porodu. Ten bude řešen individuálně," sdělila nemocniční hygienička Lucie Lidická.

Co se týká slánské nemocnice, tam chod na odděleních chřipka ještě ani v pátek neochromila. Návštěvy sem mohou docházet zatím bez omezení. Ve slánské nemocnici bylo po dobu týdnů podle vedoucího lékaře Václava Dragouna omezení návštěv jen na Oddělení následné péče, kde je dlouhodobě hospitalizováno zhruba čtyřicet pacientů převážně seniorského věku. Kvůli takzvané střevní chřipce způsobené rotaviry, kdy lidé trpěli průjmy a zvracením, byly omezeny návštěvy. Jak sdělil lékař, od pondělí by se mělo vše vrátit do běžného režimu. Podobná situace se na oddělení objeví pouze jednou za čas. Zhruba jednou za rok či za dva. Střevní chřipku prodělali ve Slaném v uplynulých dnech také lidé na interně.

Nadále také trvá doporučení ohledně omezení návštěv v příbramské nemocnici. „Podle okresní hygienické stanice dosáhl výskyt respiračních onemocnění více než dva tisíce případů na sto tisíc obyvatel," potvrdil ředitel nemocnice Stanislav Holobrada.

Žádá proto blízké hospitalizovaných pacientů, aby v následujících dnech byli ohleduplní a zvážili nutnost návštěv v nemocnici. „Ti, kteří mají příznaky infekce dýchacích cest jako je rýma, kašel, zvýšená teplota a podobně, by měli zvážit návštěvy v nemocnici," doporučil Stanislav Holobrada. V případě, že je návštěva nutná, se návštěvy při příchodu ohlásí na oddělení sestře, obdrží ústenku a provedou dezinfekci rukou před vstupem na pokoj a poté po každém použití kapesníku.

Z důvodu stoupající nemocnosti nadále trvá zákaz návštěv na interním oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku. Na ostatních odděleních jsou jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Zákaz návštěv je kupříkladu také v Domově pro seniory v Rakovníku. Oproti tomu Domov pro seniory v Novém Strašecí má návštěvy opět povoleny.

Podle hygieniků byl ve čtvrtém kalendářním týdnu ve Středočeském kraji zaznamenán oproti minulému týdnu další vzestup celkové nemocnosti a to o 9,9 procent. Celková nemocnost činila 1 782 onemocnění na 100 000 obyvatel a přestoupila tak epidemický práh. Nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Mělník a Praha východ a nejnižší v okrese Beroun.