Nešvar řidičů: parkování u každého obchodu, který navštíví

Hostomice – Od úpravy hostomického náměstí uplynul více než rok. Za tu dobu si už lidé vyzkoušeli nové chodníky a řidiči upravené komunikace.

Hostomické Tyršovo náměstíFoto: DENÍK/Radka Kočová

O tom, že ne všichni si na změny zvykli, svědčí například poražené sloupky. „Někteří řidiči nerespektují, že jsou prostory, kde by se parkovat nemělo. Míří i na chodníky, a to i přesto, že parkovacích stání je dost,“ upozornil starosta Hostomic Vít Šťáhlavský.



Podle zástupců města dalším problémem je zvyk lidí, kteří parkují před každým obchodem a místem, které chtějí ve městě navštívit. Jsou řidiči, kteří zaparkují nejprve na poště, pak přejedou k nedaleké radnici, k lékaři a svůj parkovací seriál zakončí ještě u lékárny.



Lidé chtějí zaparkovat co nejblíže, to ale městu a těm, kteří v něm žijí, rozhodně neprospívá. Připomínky mají i jeho obyvatelé. „Problémy mají kamiony, které odbočují na křižovatce u radnice. Nedaří se jim odbočit tak, aby nevjeli do protisměru,“ upozornil občan Hostomic.



Starosta města na reaguje: „Když nákladní vůz dodrží rychlost a stočí vůz v okamžiku, kdy má, tak se na křižovatce i dvě protijedoucí nákladní auta minou a do protisměru nevjíždějí.“



První etapa revitalizace Hostomického Tyršova náměstí vyšla na 31 milionů korun. Akci podpořila dotace za Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 9,8 milionů korun. Kromě dešťové kanalizace a parkovacích stání projekt zahrnoval i zmíněnou úpravu chodníků.



Právě poškozené a chybějící chodníky byly v předchozích letech častou kritikou obyvatel města. Lidé se nyní k lékaři dostanou po chodnících a přechodech až ke zmíněné ordinaci lékaře, která se nachází naproti základní škole.