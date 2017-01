Novoroční miminko narozené v Hořovicích se jmenuje Honzík

Hořovice - Hořovická porodnice U Sluneční brány si může připsat další rekord. Poprvé ve své pětapadesátileté historii zaznamenala v loňském roce 1 701 porodů, tedy o 102 porodů více než v předminulém roce.

Prvním miminkem narozeným v Nemocnici Hořovice v roce 2016 je Honzík Zika. Narodil se v 19.23 hodin, tedy necelých dvacet hodin po silvestrovské půlnoci Foto: Konstantinos Tsivos

To potvrzuje její výjimečné postavení ve Středočeském kraji a řadí ji mezi největší a nejmodernější porodnice v České republice. Prvním narozeným miminkem byl Honzík Zika. Narodil se v 19.23 hodin, tedy necelých dvacet hodin po silvestrovské půlnoci a 28 hodin poté, kdy v hořovickém porodním sále zaznamenaly rekordní tisící sedmy stý porod za rok 2016. „Byla to nezvykle klidná služba, protože průměrně každý den zaznamenáme pět porodů. Jsou pak i dny, kdy máme deset i víc porodů", komentuje MUDr. Věra Pavlů, primářka hořovické porodnice, která měla službu přes silvestrovskou noc a první den roku. „Naše porodnice je už známá po celém regionu. Proto sem jezdí rodičky nejen z přilehlé spadové oblasti, ale i z Prahy," dodává.

Novoroční chlapeček měřil 50 centimetrů a vážil 3,850 kilogramů. Jeho maminka Eva Ziková pochází z nedalekého Zaječova. Je to její první porod. „Původně se Honzík měl narodit už před Štědrým dnem. Nakonec si počkal až na začátek nového roku," konstatuje Honzíkova maminka. S výběrem porodnice neváhala: „A to nejen kvůli krátké vzdálenosti ze Zaječova do Hořovic, ale také z důvodu velmi příznivých referencí od kamarádek, které zde dříve porodily" svěřila se nám novopečená maminka. Vyjadřuje své poděkování doktorkám i sestrám, které jí při porodu pomáhaly.

O dva dny později přišli malinkému Honzíkovi a jeho mamince popřát zástupci vedení hořovické nemocnice: primář Gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Aleš Klán, primářka porodnice MUDr. Věra Pavlů, primářka neonatologie MUDr. Milena Dokoupilová, vrchní sestra neonatologického oddělení Mgr. Kamila Přádová a staniční sestra porodních sálů Blanka Puldová. Stejná delegace popřála novopečené mamince a Honzíkovi zdraví a štěstí a paní Zikové předala dárkový balíček z nemocniční lékárny.

Tím samým balíčkem pak obdarovali i paní Květu Slavíkovou, maminku jubilejní Julinky, která se jako tisící sedmy sté miminko narodila několik hodin před sklonkem minulého roku. Paní Slavíková zde rodila podruhé. Na malou Julinku se doma těší její pětiletý bratr Ivo. „Za těch pět let od posledního porodu se prostory porodnice výrazně změnily k lepšímu. Personál v porodnici je příjemný, milý a vstřícný a chová se profesionálně. Pocházím sice z Berouna ale ani na chvíli mě nenapadlo, že bych rodila někde jinde," uvádí paní Slavíková.

„Porodnice U Sluneční brány v Nemocnici Hořovice je mezi rodičkami velmi oblíbená. Láká je nejen moderní vybavení s veškerým komfortem, ale také příznivé reference a vlídný přístup našeho personálu," konstatuje spokojeně MUDr. Milena Dokoupilová, primářka neonatologického oddělení. Nejlepším důkazem jejího tvrzení je i stále se navyšující počet porodů – zatímco v době privatizace nemocnice v roce 2007 se počet porodů pohyboval kolem tisícovky, v předloňském roce jich bylo 1 580 a minulý rok o něco více - 1 701 porodů. Z toho holčiček bylo 864 a 857 chlapečků. Jednadvacetkrát maminky přivedly na svět dvojčata.

Text: Konstantinos Tsivos