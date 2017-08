Nový chodník zvýší bezpečnost školáků a chodců

Současná vedra v Česku by měla postupně odeznít a v neděli by mohly přijít i výraznější srážky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). S teplotami nad 30 stupňů Celsia by podle něj měli ale ještě dnes počítat lidé v jihovýchodní polovině Čech a na Moravě. Na většině míst Moravy zůstanou vysoké teploty i v pátek a na jihovýchodě Moravy i v sobotu.