Nový rok začněte pochodem Českým krasem

Beroun – Novoroční pochod Stezkou Vojty Náprstka se na Nový rok uskuteční již 39. rok. Pořádá ho turistický oddíl při TJ Lokomotiva Beroun a všichni zájemci, kteří si po silvestrovských oslavách budou chtít protáhnout tělo, se budou moci vydat z Berouna do Karlštejna.

Novoroční turistický pochodFoto: DENIK/Romana Šimková

„Start je od 9.30 do 10.30 hodin z berounského náměstí od restaurace Alena. Trasy pochodu jsou dvě. Tradičně je jedna z tras náročnější a vede po červené turistické značce přes Svatý Jan pod Skalou, Bubovické vodopády do Karlštejna. Jednodušší varianta vede kolem Berounky do Srbska a dále k Dubu Sedmi bratří a do cíle," uvedla pořadatelka akce Pavla Muchlová.

Pochod je zařazen do celostátní turistické akce Novoroční čtyřlístek se zapojením na veřejnou sbírku Klubu českých turistů. Výtěžek sbírky je určen na zajištění aktivit pro zdravotně postižené spoluobčany v programu Turistika pro všechny.

Pořadatelé pochodu zvou berounské občany na tento první pochod roku 2017, který vede nejstarší turistickou značenou cestou v ČR a prochází CHKO Český kras.