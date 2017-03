Novým poslancem se stal Jan Skopeček z Hořovic

Berounsko - Novým poslancem za ODS se stal Jan Skopeček z Hořovic. Nahradil Adolfa Beznosku, který odešel do vedení Nejvyššího kontrolního úřadu.

Jan Skopeček (ODS)Foto: Archiv Deníku



Jan Skopeček není v politice žádným nováčkem, v současné době je zastupitelem Středočeského kraje, kde zastává i pozici radního pro oblast školství. Navíc je zastupitelem města Hořovice. Berounsko a Hořovicko považuje za svůj domovský region. „Pro mne se nic dramaticky nemění, vždy jsem věděl, odkud pocházím. V rámci Středočeského kraje se snažím dávat energii i dalším okresům, ale je zřejmé, že větší znalost mám o Hořovicích a Berounsku. Jejich témata se budu snažit vyzvedávat i v roli poslance," prohlásil Jan Skopeček.

V celostátních tématech bude chtít Jan Skopeček využít své odbornosti, profese ekonoma. „Myslím, že zbytek volebního období, který nás do podzimních voleb čeká, bude plný nejrůznějších populistických předvolebních dárečků, na kterých se budou chtít jednotlivé strany, zejména vládní koalice, zavděčit svým voličům. Budu argumentovat ve smyslu toho, že tyto kampaně jsou drahé, neefektivní, že k ničemu pozitivnímu nevedou. Tímto stylem je budu chtít aspoň brzdit," nastínil Skopeček.

Nový poslanec by chtěl pomoci podnikatelskému sektoru

Dále bych chtěl otevřít témata infrastruktury nebo zákoníku práce. „Nejdřív o nich budu chtít přesvědčit své kolegy v rámci poslaneckého klubu ODS, pak i zbytek. Například si myslím, že platit ročně patnáct set za dálniční známku a v létě neprojet Českou republikou, protože je rozkopaná, je špatně," konstatoval Skopeček.

Podle něj by sát neměl chtít poplatek za dálniční známky do doby, než se naše silnice stanou relativně kvalitními, a to v porovnání s našimi sousedními státy. Stát by neměl poplatky vybírat, když neumí zajistit kvalitní infrastrukturu.

Nový poslanec by chtěl pomoci podnikatelskému sektoru. „To je otázka DPH, na kterou koalice zaměřila pozornost v podobě kontrolních hlášení. Také přemýšlím, jestli by nestálo za to vrátit limit plátcovství DPH na úroveň alespoň dvou milionů. Tak, jak to v České republice bylo v minulosti. To je nástroj, který by omezil administrativní zátěž poměrně velké skupině podnikatelů. Ještě ale musím u právních specialistů zjistit, jestli to je možné v rámci evropské legislativy, ke které jsme se zavázali," uvažuje poslanec Jan Skopeček, který se hodlá zaměřit i na Elektronickou evidenci tržeb.

Poslanec Jan Skopeček navíc zmínil, že ve sněmovně se bude otevírat téma zákoníku práce. „Myslím, že je ještě prostor pro zjednodušení podmínek k uzavírání zkrácených pracovních úvazků," dodává Skopeček, který je přesvědčený o tom, že nejenom matky na mateřských dovolených, ale i ostatní by měli mít možnost využívat zaměstnání na kratší úvazky ve větší míře, než je tomu dosud.

Jan Skopeček rozšiřuje počet poslanců na Berounsku. Kromě Richarda Dolejše (ČSSD) tuto pozici zde zastává i Věra Kovářová (STAN).