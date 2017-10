Obce mají na likvidaci odpadků pracovní čety

Berounsko - Stále více lidí tráví dovolenou v Čechách a také v berounském regionu. Nárůst turistů s sebou ale přináší i negativní jevy. Obce jsou zaplněné auty a komunálním odpadem. Návštěvníci obcí společně s chataři vyprodukují tuny odpadu, a tak velmi často odpadní nádoby přetékají.

„Celé léto se potýkáme s hromadami odpadků po návštěvnících obce. Nejvíce ho je v okolí Panské louky, kde pobývají lidé, kteří se koupou v řece a tráví u ní volný čas. Odpadkové koše, které zde máme, byly v létě stále přeplněné. Naši pracovníci, kteří se o vývoz košů starají, mi říkali, že takové množství odpadu ještě nezažili,“ uvedla starostka Nižboru Kateřina Zusková s tím, že ale turisté veškerý odpad odkládali k odpadkovým košům a neválely se nikde po obci.

„Je to prostě daň za to, že se turistům v naší obci líbí. Na likvidaci komunálního odpadu doplácíme ročně zhruba dvě stě tisíc korun. To je za odpad ve Stradonicích, Žloukovicích a Nižboru,“ dodala Kateřina Zusková.

Nižbor patří k obcím, které stále zůstávají u čárového kódu. Lidé platí za vývoz popelnic. Podle starostky, obec ušetří hodně peněz díky tomu, že jsou lidé ukáznění, a že nemusí nikde likvidovat černé skládky. V chatových osadách jsou svozová místa a chataři mají na odpad speciální pytle, které odkládají na těchto určených místech.

Velkému náporu turistů každoročně čelí také obce Otročiněves a Hudlice. V Otročiněvsi by měli sice nádob na komunální odpad dostatek, ale v poslední době jim je někdo krade.

V obci nám nyní odcizili další kontejner na plasty. Kontejner byl nový a obec za něj zaplatila 8 300 korun. To ale není vše. V obci nám někdo krade i odpadkové koše, které jsme rozmístili pro návště-vníky. Nyní nám zmizely čtyři. Jsme už z toho vážně nešťastní,“ upozornil starosta Otročiněvsi Josef Šinkner. Vedení obce se kvůli tomu obrátilo na policii, která nyní případ vyšetřuje.

„Nemáme potuchy, kdo to dělá. Myslíme si, že to může mít na svědomí někdo, kdo provozuje autokemp,“ dodal Josef Šinkner.

V Hudlicích se potýkají také s projíždějícími motoristy, kteří jim odkládají odpad v taškách i pytlích ke kontejnerům na svozových místech.

„S tímto problémem bojujeme už roky. U svozového místa zastaví auto a řidič z něj vyndá pytel s lahvemi či jiným odpadem. Vyhodí ho tam a ujede. Nás to pak stojí spoustu času a peněz. Máme pracovní četu, která denně objíždí svozová místa a nepořádek u kontejnerů odklízí,“ vysvětlil starosta Hudlic Pavel Hubený.

Pracovní četa v obci také pravidelně vyjíždí k rozhled-ně Máminka a vysypává odpadkové koše, které jsou tam umístěné. Původně jsme přemýšleli, jestli je tam dát či ne. Ale je dobře, že tam jsou. Lidé by odpadky házeli po zemi a jejich úklid by nás stál spoustu peněz,“ poznamenal starosta Hudlic Pavel Hubený.

Produkce odpadu

Loni obec Hudlice vyvezla 447,8 tun směsného komunálního odpadu, 72,6 tun objemného odpadu a 12,2 tuny plastů.



Pro srovnání město Beroun jen za druhé čtvrtletí vyprodukovalo přes 656 tun odpadu. Největší podíl z toho jsou kovy 287 tun. Od 1. dubna do 31. června navíc Berouňané vytřídili 181 tun papíru, 105 tun skla, téměř 81 tun plastu a přes 1 tunu nápojových kartonů.