Obec má naději, že mateřskou školu dokončí

Nový Jáchymov – Do mateřské školy v Novém Jáchymově se vrátili řemeslníci.

ilustrační fotoFoto: DENÍK/Martin Divíšek

Představitelům obce se podařilo po několika letech získat další peníze na rozestavěnou mateřskou školu. Obec tak může po třech letech pokračovat v její výstavbě.

S výstavbou Mateřské školy v Novém Jáchymově začalo už minulé zastupitelstvo, ale nedokončilo ji. Došly mu finanční prostředky.



„Obec tehdy na výstavbu školky získala dotaci tři miliony korun a další peníze měla přislíbené. Stavět se začalo v roce 2013. Postavila se hrubá stavba a střecha. Pak došly peníze," vysvětlila starostka Nového Jáchymova Dagmar Vlachová.



Vedení obce mělo v plánu výstavbu mateřské školy, která si měla vyžádat celkové realizační náklady ve výši jedenácti milionů korun, rozdělit do tří etap. Na tyto etapy měl Nový Jáchymov i přislíbené dotace. Obec ale finanční prostředky nakonec dostala jen na jednu etapu, a tak musela stavbu přerušit.



Nové zastupitelstvo chtělo ve výstavbě školky pokračovat. Už v roce 2015 žádalo o dotaci na druhou etapu, ale neúspěšně.



„Uspěli jsme až letos. Na další etapu mateřinky jsme od Středočeského kraje získali mimořádnou dotaci, která je ve výši čtyř milionů korun," vysvětlila Dagmar Vlachová.

Ze získaných peněz nechá do rozestavěné budovy nainstalovat okna, vstupní dveře, vnitřní rozvody, příčky, zárubně, schodiště a výtah pro kuchyni.



Až se podaří stavbu dokončit, bude mít školka třídu pro pětadvacet dětí, vlastní jídelnu a kuchyni . Na dokončení ale obec potřebuje dalších více jak pět milionů korun.

Novou školku plánují vybudovat i v Králově Dvoře, a to přestavbou budovy bývalé zvláštní školy, kterou získalo město do pronájmu.