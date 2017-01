Oblevu vystřídají tuhé mrazy

Berounsko – Mrazy, sníh a obleva a zase mrazy a sníh. Takový je charakter letošní zimy. Nepříjemný pro lidi i silničáře.

Ilustrační foto.Foto: Jana Elznicová

Na silnicích i chodnících se střídá led se sněhem.



„Nemám tenhle typ zimy rád. Jezdím brzy ráno do práce a je to dost nepříjemné. V posledních dnech vstávám o půl hodiny dříve, protože nevím, co mě venku překvapí. Ve středu ráno jsem nemohl nastartovat kvůli velkému mrazu auto a dnes byl na některých úsecích na silnici led. Člověk musí jet hodně opatrně, a to znamená pomalu," postěžoval si Karel Veselý z Broum.

Kvůli sněhu a náledí končí neopatrní řidiči aut často v příkopech. Přibývá také drobných nehod. Řidiči k nim nevolají ani policii.



„Nebudu v takovém počasí čekat až přijedou. Vyřídili jsme si to s druhým řidičem sami. Dostal jsem na uježděném sněhu smyk a urazil protijedoucímu autu zrcátko. Já ho mám také poškozené. To se může stát každému," popsal svoji menší kolizi v zatáčce před Zahořany Pavel Mládek.



Po čtvrteční mírné oblevě mají přijít další výrazné mrazy a čerstvého sněhu se podle meteorologických předpovědí dočkají lidé i v nížinách. Silničáři tak mají neustále třetí stupeň pohotovosti.

„Letošní zima je jiná, než byly ty poslední. Na komunikacích je více lokálních a celoplošných námraz. Vnímáme předpovědi počasí a pro berounský region máme stále v pohotovosti třináct sypačů s radlicemi," uvedl vedoucí provozu Krajské správy a údržby silnic Kladno Bohumil Taraba.



Řidiči by měli být opatrní zejména na komunikacích v lokalitě Chyňavy, Mořiny, Hudlicka, a také na silnici ve směru na Příbram a z Hořovic na Žebrák.