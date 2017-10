OBRAZEM: Císaře Karla IV. vítaly v Karlštejně tisíce lidí

Karlštejn - Krásné počasí a tradiční slavnosti vína přilákaly do městyse Karlštejn o víkendu tisíce lidí. Zlatá ulička k oblíbenému hradu císaře Karla IV. byla doslova ucpaná lidmi. Karlštejnské vinobraní s císařským průvodem a velkolepým programem se těší stále velkému zájmu veřejnosti. A to i přesto, že se letos konal už jeho 21. ročník.

Krásné počasí a tradiční slavnosti vína přilákaly do městyse Karlštejn o víkendu tisíce lidí.Foto: Deník / Šimková Romana

"Ani už nevím pokolikáté tady jsme. Na Karlštejnském vinobraní jsme už zažili průtrž mračen, velké horko ale dneska je vážně nádherně. Do Karlštejna jsme přijeli vlakem už ráno. Chceme toho stihnout co nejvíc," svěřila se v sobotu Jitka Uhlová z Lochovic.

Bohatý dvoudenní program bavil malé i velké diváky na hradě i v podhradí až do pozdních večerních hodin. Vyvrcholením každého dne bylo zahájení a slavnostní historický průvod od vinic na hrad. Na ten čekala většina návštěvníků vinobraní. Hlavní bod vinobraní, kterým nebyl jen příchod císaře Karla IV. s jeho družinou a korunovačními klenoty na nádvoří hradu Karlštejn s chotí Eliškou Pomořanskou a 300 členy doprovodu císařského dvora, pokračoval zhruba půlhodinovým programem na hlavním nádvoří Karlštejna. Císař promluvil k lidu a vinařům, kteří ho nadšeně vítali a pak následovaly bitevní souboje, taneční představení a na závěr zazpíval Pavel Vítek tradiční písničku Asi do věží, která už neodmyslitelně patří jak ke Karlštejnu tak jeho vinobraní.

„Letošní ročník Karlštejnského vinobraní svědčí o tradici a oblíbenosti této dvoudenní slavnosti nejen vína a kulinářských zážitků,“ uvedla za pořadatele Karlštejnské kulturní sdružení Helena Kolářová.

Cestou k hradu, kterou lemovaly dobové stánky s ukázkami historických řemesel, návštěvníci ochutnali burčák a karlštejnská vína z vinic, které založil sám Karel IV. "Vezeme si domů burčák i karlštejnské víno. Burčáku i vína máme několik plastových lahví. Nechtělo se nám je celou dobu nosit v tašce, tak jsme jich několik už vypili," poznamenal vesele Kamil Polička.

Lidé na vinobraní kolabovali a prali se

Vinobraní v Karlštejně navštívily tisíce lidí a víno i burčák tekly proudem. Záchranáři měli plné ruce práce. Zdravotní asistenci zajišťovala v Karlštejně zdravotnická záchranná služba Trans Hospital Plus. Během dvoudenní akce ošetřila její posádka celkem 54 účastníků, kteří měli větší či menší zdravotní potíže a sedm pacientů musela záchranka převézt do nemocnice. V lehčích případech se jednalo o bolesti hlavy, břicha, drobná poranění a odřeniny po pádu na zem. V sobotu bylo teplo a někteří lidé tak zkolabovali. Pacienty se zlomeninami kotníků, s tržnými ranami v obličeji a hlavy po pádu i napadení, ale i s dalšími obtížemi převezli do nemocnice.