OBRAZEM: Spadané listí mělo v Památníku Karla Čapka svůj svátek

Plzeň - V podstatě by šlo o banální situaci, s níž se setkal každý řidič, který se dopustil dopravního přestupku. Zastaví jej policie, legitimuje ho, uloží trest a tím je celá záležitost vyřešena. To, co si ale prožil dvaapadesátiletý řidič z Karlovarska na trase z centra Plzně na Lochotín a dále na Karlovy Vary, spíše připomíná sekvenci z akčního filmu, v níž se pronásledovaný obává o svůj život.