OBRAZEM: Zdická muzea zahájila sezonu společně s modeláři

Zdice - Výstava zdických modelářů Zdická padesátka, která se v sobotu konala ve Společenském domě Zdice, přilákala přes 2,5 tisíce návštěvníků.

To bylo podle pořadatelů o celou tisícovku návštěvníků více než při loňském ročníku. „Letošní výstava byla naprosto úžasná. Měli jsme na ní 480 modelů, což je proti loňským 360 obrovský úspěch,“ vysvětlil za zdické modeláře Milan Bobok.

V dětských kategoriích se na výstavu přihlásilo 42 dětí, což je nejvíce za posledních patnáct let. Všechny si z výstavy odnesly dárek.“ Díky dobrovolnému vstupnému jsme vybrali na Nadační fond Martina Wajnpolda Pomáháme dětem 5641 korun. Připravili jsme šek a předali ho Martinovi,“ upozornil Milan Bobok.

Společně se Zdickou padesátkou zahájily v sobotu novou sezonu ve Zdicích také dvě muzea, a to Výtopna Zdice a Army muzeum Zdice. „Mezi nimi a námi jezdil historický autobus a převážel návštěvníky z muzea k nám a obrácen,“ dodal Milan Bobok. Krásné počasí, které sobotním akcím přálo, návštěvníky Zdic nadchlo. „Je nádherně. Byl by hřích sedět doma. S dětmi jsme vyrazili nejprve do Army Muzea a pak na výstavu modelů. Děti z nich byly nadšené,“ poznamenala Karla Mrkáčková z Hořovic.