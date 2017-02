Obyvatelé Srbska si užívali masopustního veselí

Srbsko – Kulturní dům v Srbsku byl o sobotním poledni nabit k prasknutí. V obci se konal již devátý ročník masopustní veselice, které se letos zúčastnila téměř celá obec

Desítky maškar i lidí v civilu si užívali bujarého veselí, dobrého jídla i pití. „Připravovali jsme si kostýmy celá rodina. I manžel se zapojil. Na masopust chodím už od začátku. Pocházím odtud. Nyní ale žiji v Berouně," svěřila se Klára Beránková.



Nikomu z přítomných nevadilo, že po cel den nevystoupala venkovní teplota nad mínus pět stupňů.



„Masopust pořádáme asi od roku 2008 a myslím, že nám při něm pokaždé pořádně mrzlo. Nikomu z nás to ale nevadí. Bavíme se a je nám dobře. Zpočátku chodil masopustní průvod ze statku bývalého starosty. Jednou byl dokonce i dvacetistupňový mráz a my se museli přemístit do prostor kulturního domu, aby se měli lidé kde zahřát," zavzpomínala na první ročníky masopustu starostka Srbska Svatava Biskupová.



V Srbsku chodí průvod obcí několik hodin a vévodí mu koňský povoz s kapelou Třehusk. Ta zde hraje k tanci i do kroku už od začátku. V porovnání s ostatními obcemi má srbský masopust daleko více zastávek. „Obcházíme celou obec a letos máme asi šestnáct zastávek v domácnostech. V průvodu máme každoročně kolem stovky maškar a zhruba dvě stě lidí," uvedla starosta Srbska.



Dav rozjařených maškar i lidí se na každé zastávce posilnil teplým či nějakým dobrým nápojem a nějakou laskominou. Místní hospodyňky si nechaly na občerstvení opravdu záležet. V odpoledních hodinách pak průvod zamířil zpět ke kulturnímu domu, kde pokračovala další zábava.



„Je to super. Ani nejsme moc promrzlí. Je nám fajn. Na masopust sem chodíme už od začátku," poznamenala Karla Devátá.