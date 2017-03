Ochránci postavili hnízdo pro čápa černého

Beroun – Pracovníci Chráněné krajinné oblasti Český kras vybudovali v lesích u Mořiny umělé hnízdo pro čápa černého. V berounském regionu hnízdí silně ohrožený druh čápa černého už několik let.

„Čáp černý se v tomto období, a to až do konce března vrací na hnízdiště. Těch je v našem regionu jen pár. Spatřit ho můžeme u řeky Litavky. Létá do Popovic na rybníky a vidět ho můžeme i mezi Tetínem a Berounem," uvedl vedoucí Správy CHKO Český kras František Pojer.

Řeka Berounka je pro čápa černého také zajímavá. Objevuje se v zátočině pod Tetínem. Hlavní potravou čápa černého jsou totiž drobné rybky. Loví je v mělkých vodách, ať už v řece či potoce a nosí je mláďatům. Černí čápi jsou lesní ptáci a svá hnízda si staví vysoko na stromech.

„Když hnízdo spadne a nebo je ohrožené, tak jim můžeme nabídnout umělé. Někdy ho přijmou a někdy ne. Je to sázka do loterie. V případě, ale že ho postavíme na místě, kde došlo k nějaké havárii, třeba se zlomila větev nebo byl velký vítr, tak čápi přiletí a hned ho osadí. Když jsme stavěli jedno hnízdo v Brdech, tak jsem byl ještě nahoře a montoval ho. Čáp už tam při tom poletoval a chtěl si do něj sednout," popsal příhodu František Pojer s tím, že v jednom hnízdě u Tetína hnízdí čáp černý, který pochází z Českého švýcarska.

„Tam se vylíhl a ve třech letech dospěl. Vylétl z hnízda a uletěl sto kilometrů, aby zahnízdil u nás," poznamenal vedoucí Správy CHKO Český kras.