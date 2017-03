Oprava mostu na Zavadilku začne v dubnu

Beroun – Představitelé Berouna už znají termín začátku rekonstrukce mostu přes železniční trať na Zavadilce. Investiční akce, ze které mají obyvatelé Tetína i Jarova velké obavy, začne už 19. dubna. Investorem rekonstrukce je Středočeský kraj.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Matej Slávik

„ Až do 2. června bude most uzavřen jen částečně a dopravu bude řídit světelná signalizace. Provoz pro pěší zůstane zachován. S úplnou uzavírkou mostu se počítá od 3. června," uvedl místostarosta města Berouna Michal Mišina s tím, že most zůstane uzavřený až do 3. října.

Celé čtyři měsíce budou muset motoristé využívat objízdné trasy. Pro chodce zřídí realizační firma lávku pro pěší a autobusy budou stavět na zastávkách před a za mostem.

„Jezdím z Tetína do Berouna denně autem. Vyzvedávám děti z kroužků, takže nemohu autobusem. Vím, že se musí most opravit, ale mé rodině to zkomplikuje život. Do práce budu muset jezdit přes Srbsko. To je hrozná zajížďka, která mě bude stát spoustu peněz," stěžuje si Ivana Procházková na problémy, který jí i další lidi při uzavření mostu čekají.

Obyvatelé Zavadilky budou moci parkovat u autobusového nádraží. Nyní zástupci města ve spolupráci s osadním výborem Zavadilka zjišťují, jaký bude o dočasné parkování mezi obyvateli Zavadilky zájem. „Plánujeme jednoduchou úpravu terénu a zajištění provizorního parkování pro zhruba 30 – 40 vozidel. Naší představou je, že by zájemci získali od odboru dopravy povolenku k parkování," dodal starosta Berouna Ivan Kůs.