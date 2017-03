Padesát let spolu: manželé Vickovi slavili zlatou svatbu

Beroun - V obřadní síni berounské radnice se v pátek uskutečnila zlatá svatba. Slavnostní potvrzení manželského slibu po 50ti letech si zde dali Marcela a Václav Vickovi z Hýskova. Významnou životní událost si nenechali ujít obě dcery, syn, vnoučata a další příbuzní.

Když měli manželé Vickovi první svatbu byli velmi mladí. Paní Marcele bylo 22 a Václavovi 23 let. Jak oba tvrdí, v každém manželství se objeví mráčky. V tom jejich to nebylo jinak. „To asi ani jinak být nemůže. Chce to ale hodně tolerance, porozumění a umět odpouštět," říká Marcela Vicková. Hezké manželství jim vydrželo padesát let i přesto, že mají rozdílné zájmy a koníčky.

