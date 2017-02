Panská zahrada je raritou středních Čech

Hořovice – Jinan dvoulaločný, lyriovník tulipánokvětý, dub cer i javor babyka. To jsou příklady vzácných dřevin, které se nacházejí v uzavřené části hořovické Panské zahrady. Než bude tato zajímavá lokalita otevřená veřejnosti, musí zde dojít k zásadním úpravám. Ošetření stromů patří mezi ty nejdůležitější.

Stromolezec Josef Huml ošetřuje vzácné dřeviny v hořoivcké Panské zahradě.Foto: VLM / Kočová Radka



Úpravu dřevin zde nyní provádí stromolezec Josef Huml z Rakové u Rokycan. „Jde o kombinaci různých opatření, především o zdravotní a bezpečnostní řezy," vysvětlil Josef Huml.

Přestože Hořovice profesně již navštívil, v Panské zahradě pracuje poprvé. Množství vzácných stromů ho upoutalo, místo označil jako výjimečné. „Užívám si to tady. Jde o raritu středních Čech," říká stromolezec a dodává: „Samozřejmě, například Průhonice mají také velkou koncentraci druhů, ale vzhledem k tomu, že zde jde o opuštěnou a zanedbanou lokalitu, jsem překvapený, co vše se zde nachází."

Také čtěte: Dožít se sta a více let si zaslouží pozornost

Josef Huml poukázal i na jasan se zlatými listy nebo břestovec západní. Zmíněný lyriovník tulipánokvětý je podle něj výjimečný svou vůní. „Voní i dřevo, když se řeže," popsal odborník na slovo vzatý.

Stromy v Panské zahradě jsou nejen vzácné, ale některé i v perfektním stavu. Příkladem je platan, který si vyžádal pouze zdravotní řez. Jak doplnil Josef Huml, v tomto případě nebude nutné žádné další opatření. Opakem je jerlín, který potřebuje rozhodně větší péči.

Jak dále Josef Huml doplnil, zvláštní úpravu si vyžádá i jinan dvoulaločný. „Půjde o zdravotní řez s lokálním odlehčením větví, které by v budoucnu mohly způsobit rozlomení stromu," říká stromolezec, který upozornil i na úpravu dubu: „Zde se bude muset provést obvodová redukce. To znamená, že každou větev budeme muset zkrátit o metr. Bude nutné vylézt až do periferie stromu a každou větývku zkrátit k místu, kde je ještě živá. Tím se zmenší koruna a také náporová plocha vůči větru," doplnil Josef Huml.

Současné úpravy stromům prodlouží jejich životnost a zvýší jejich estetiku a především jejich provozní bezpečnost.

Nepřehlédněte: Zmatení řezníci či pekaři. Nevědí, zda mají povinně dávat účtenky

Ošetření dřevin v uzavřené části Panské zahrady je jen začátkem úprav, které musí předcházet zpřístupnění lokality veřejnosti. Naopak druhá polovina zahrady je hojně využívaná dětmi i jejich rodiči. Nachází se zde rozlehlé hřiště s mnoha hracími prvky i kavárna.