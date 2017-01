Parkování v Berouně čeká další rána

Beroun - Parkování v Berouně čeká tento rok další rána. Pravděpodobně už na jaře skončí velkokapacitní záchytné parkoviště v bývalých kasárnách za komunitním centrem, které je zdarma.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Radka Doležalová

Vlastník pozemku, od kterého si město Beroun prostory pronajímá, zde chce začít s výstavbou.

Parkoviště pojme 250 aut a většinou je zcela zaplněné už v ranních hodinách.

Město hledá novou vhodnou lokalitu, kde by mohlo podobné parkoviště zřídit. „Ale není to jednoduché takové místo najít. Jako možné řešení se rýsuje lokalita Na Podole, kde by mohlo vzniknout kolem 300 parkovacích míst. Když by se tento záměr povedl, bylo by to ideální řešení," míní místostarosta Berouna Michal Mišina.

Volných parkovacích míst v blízkosti centra Berouna je velmi málo. Lidé kromě zmíněného parkoviště v bývalých kasárnách mohou ještě zdarma parkovatv ulici U Archivu a od loňského roku také na parkovišti na bývalém autobusovém nádraží. Ale i to nejspíš jen dočasně.

Město Beroun totiž počítá s variantou, že i toto parkoviště v budoucnu zpoplatní.

„Jsme v situaci, kdy si Beroun nemůže dovolit parkoviště zdarma," uvádějí představitelé berounské radnice.

S ohledem na výši parkovného a modré zóny pro rezidenty v okolí centra města je to ale pro lidi, kteří do Berouna denně dojíždějí, špatná zpráva.

„Jsem naštvaná, jak parkování v Berouně vypadá. A jak to slyším, bude ještě hůř. Přitom jsem také Berouňák. Bydlím na Zdejcině. Do práce ale autobusem jezdit nemůžu, s ohledem na spoje, které nekorespondují ani s mou prací, ale ani se synovými školními a zájmovými aktivitami. Opět jsou lidé, kteří bydlí v krajních částech města, znevýhodňováni," tvrdí rozhořčená obyvatelka berounské Zdejciny.