Počet úrazů se za poslední dny ztrojnásobil

Berounsko – Chirurgické ordinace jsou přeplněné. Například hořovická nemocnice zaznamenala zvýšený počet pacientů s úrazy, které si způsobili při zimních sportech, při dopravních nehodách nebo při chůzi na namrzlém povrchu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Od pátku do pondělního dopoledne jsme měli sedmdesát dva úrazů. Je to dvakrát až třikrát více, než obvykle," konstatovala vrchní sestra centrálního příjmu Nemocnice Hořovice Irena Smutná.

Jak dále hořovičtí zdravotníci upozornili, převažuje poranění končetin. Jde především o děti, které provozovaly zimní sporty jako je bobování či sáňkování. Další pacienti utrpěli zranění při chůzi nebo při dopravních nehodách. Výjimkou nejsou ani úrazy hlavy.

Při námraze zaznamenává více výjezdů zdravotní záchranná služba Trans Hospital Plus Řevnice. Její ředitel Bořek Bulíček hovoří o dvacetiprocentním nárůstu. „Paradoxně nejde o úrazy na veřejném prostoru, jako jsou obecní či městské chodníky. K pádům lidí většinou dochází na jejich soukromých pozemcích. Například na schodišti, kdy je pod sněhem led," pokračuje Bořek Bulíček.

Řevničtí záchranáři vyjíždějí v současné době především k seniorům. Pokud lidé uklouznou a padají na záda, mohou utrpět tržnou ránu hlavy nebo otřes mozku. Výjimkou nejsou případy zlomených rukou a zápěstí. „Mezi horší úrazy patří zlomeniny kotníků či krčku. Pro starší lidi to může být i smrtelný úraz, kdy po operaci dostanou zápal plic," varuje ředitel řevnických záchranářů. Proto by si především starší lidé měli dobře rozmyslet, zda cesta do obchodu pro pět rohlíků v době námrazy je opravdu důležitá. Někdy stačí počkat do dopoledních hodin, kdy námraza poleví.