Podaří se městu zachránit vzácné fresky?

Králův Dvůr - Zámek Králův Dvůr patří do majetku města už několik let. V roce 2013 ho město koupilo od jeho původního majitele za 13,5 milionu korun.

Fresky na zámku v Králově DvořeFoto: archiv Deníku

Od té doby sice uplynulo jen pár let, ale zámek, který až do roku 1945 vlastnili Fürstenberkové, se změnil k nepoznání.



Ze zchátralé budovy, kterou obývali mnoho let bezdomovci, je ozdoba města, která skrývá nejednu historickou cennost. K nim patří i vzácné fresky, které zdobí stěny i stropy jižního křídla zámku.



Zubem času, velkou vlhkostí a nezájmem dřívějších správců objektu došlo k jejich rozsáhlé devastaci. Představitelé města se ale tyto vzácné malby rozhodli zachránit. V loňském roce revitalizovali zámecké nádvoří a tím odvodnili fresky. Malby potom nechali zakonzervovat speciálním nátěrem.



Na záchranu a obnovu unikátních maleb bude ale město potřebovat několik milionů korun a ty nechtějí představitelé Králova Dvora čerpat z rozpočtu města. Nyní čekají, zda nebude vypsaná dotace, o kterou by mohli na záchranu fresek požádat.



„Kroky potřebné k záchraně fresek budeme realizovat pouze v případě, když se nám na ně podaří získat dotaci," upozornil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.