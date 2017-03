Podvodníci si zakládají účty na cizí jména

Berounsko - Podvodníci vymýšlí stále nové finty, jak se dostat k penězům těch druhých. Nyní si ve velkém zakládají v bankách účty na někoho jiného. Zneužijí jeho identitu.

Že to není možné? Ale ano, je. Stačí k tomu menší úplatek jednoduchým či sociálně slabým lidem. Podvodníci cílí na osoby, jež si zoufale potřebují přivydělat. Sází u této skupiny lidí na bolavé místo a většinou jim to vyjde. Vědí, že tito lidé za pár stokorun udělají vše, co se po nich vyžaduje.

Zaplatí jim za to, že si v bankách otevřou účet a přenechají jim ho k užívání. S účtem už potom disponuje pouze neznámý pachatel. „Ten si při zakládání účtu zároveň pořídí kopii dokladu totožnosti zneužité osoby," uvedla mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková. Podvodníci pak jménem nic netušících lidí čerpají půjčky, které nesplácejí. Nebo prostřednictvím internetu nabízejí zboží, které si nechají zaplatit na účet vedený na zneužitou osobní identitu, ale zákazníkovi, který za zboží zaplatil, už nic nepošlou.

Berounští policisté z oddělení hospodářské kriminality v současné době řeší několik případů zneužití osobní identity k podvodu. Konkrétně k uzavření půjčky.

„Poškozeným jsou úvěrové společnosti, které poskytují půjčky aniž by si mnohdy nechaly předložit doklady totožnosti. Nebo jim na poskytnutí finančního úvěru stačí pouhá kopie takového dokladu. Zřízení takové půjčky probíhá pouze přes internetovou a emailovou komunikaci," vysvětlila Marcela Pučelíková.