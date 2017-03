Prodej knih pomůže Domovu sv. Anežky

Beroun - Městská knihovna Beroun uskutečnila další ročník už tradičního charitativního bazaru knih. Ten se konal v pátek a v sobotu a výtěžek z něho bude věnován Domovu sv. Anežky České pro seniory s projevy demence při Farní charitě Beroun.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Program bazaru byl v pátek obohacen o slavnostní předání cen spojených se soutěžemi pořádanými v loňském roce. Cenu obdrželi výherci etapové soutěže Šifra mistra Pocha a celoročního projektu Lovci perel. Cenu převzal i čtenář roku.

Letošní charitativní bazar byl obohacen o vystoupení dětí ze Střediska volného času Domeček Hořovice. Ty zde předvedli módní přehlídku. Návštěvníci a zároveň zákazníci knihovny zhlédli i taneční vystoupením skupiny Shakeelah Tribe, která se zaměřuje na Improvizační Tribal Style. Stejně jako v minulých letech i ten letošní knižní bazar přilákal desítky milovníků knih. Knihovnu zákazníci zaplnili už v osm hodin ráno. „Knihy mám ráda a ještě raději je čtu. Letos jsem na tomto bazaru poprvé a jsem mile překvapená, jak velké množství knih zde je. Mnohé z nich jsou zcela nové. Musím se krotit, sama jich mám doma spoustu," poznamenala Jitka Hubková z Berouna.

Knihy si zájemci mohli vybírat z krabic, který byly na chodbách městské knihovny desítky. „ Letos máme na prodej knihy celkem ve 115 krabicích. Knihy jsou nejen od našich čtenářů ale i další veřejnosti. Knižní bazar už pořádáme několik let a dostal se do podvědomí lidí. Přinášejí nám knihy jako dar. My je už jen roztřídíme do tematických skupin a cenových kategorií. Roztříděné podle žánrů je pak dáváme do krabic, které zde vidíte," uvedla zástupkyně vedoucí Městské knihovny Beroun Lada Čubová.