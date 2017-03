Provoz veřejných WC musí města dotovat

Region - Jarní turistická sezona se kvapem blíží a je samozřejmé, že každý náruživý turista si musí při svých výletech po památkách či jiných zajímavostech někdy odskočit. A protože už nesmí vykonávat potřebu na veřejných místech, většina z nich hledá veřejná WC. Jaké toalety svým návštěvníkům okresní města nabízejí?

„Někde je to vážně horor. Takže musíte potřebu vykonat velmi rychle a moc nedýchat. V některých zase musíte veřejné toalety hledat. Jsou na odlehlých místech, anebo špatně označená. Ale myslím si, že se jejich úroveň zvedla," uvedla Simona Kvapilová.

Beroun

V Berouně jsou veřejné záchodky v blízkosti centra města a září čistotou. „Město je nechalo vybudovat před více než patnácti lety v památkovém objektu Konírny. O jejich provoz a údržbu se starají Technické služby Beroun a město jim na to dává z rozpočtu 702 tisíc korun," uvedla mluvčí Městského úřadu Beroun Jitka Soukupová.

Berounské veřejné toalety jsou ve všedních dnech otevřené od 6.30 do 17.30 hodin. V sobotu a ve svátek od 7 do 13 hodin. V neděli jsou zavřené a návštěvníci města jsou odkázáni na vstřícnost majitelů místních restaurací. Použití XC stojí pět korun. Kdo se chce vysprchovat, zaplatí 55 korun. Veřejné toalety mají v Berouně i bezbariérový přístup.

„Dříve naše veřejné toalety využívalo hodně lidí. Jejich počet ale po přestěhování autobusového nádraží k vlakovému hodně pokles. Lidé si zajdou na WC tam," poznamenala obsluha berounského veřejného WC Alena Trnková.

Rakovník

V Rakovníku jsou nové veřejné záchody od roku 2011. Jsou v budově bývalé školní jídelny. Mají bezbariérový přístup přímo z Husova náměstí, imobilní WC a také přebalovací pulty. Otevřené jsou v pondělí až čtvrtek od 8 do 16 hodin, v pátek do 15.30 hodin.

Ve Slaném jsou veřejná WC na Masarykově náměstí. Město Slaný na jejich provoz ročně doplácí přes tři sta tisíc korun. V loňském roce to bylo 304 tisíc korun.

Příbram

V Příbrami mají návštěvníci města k dispozici dvoje veřejné toalety. A to v Jiráskových sadech, kde jsou soukromé a další vedle náměstí 17. listopadu, o které se starají místní technické služby. Další veřejné toalety jsou na vlakovém a autobusovém nádraží. Po Příbrami jsou také rozmístěny mobilní WC.

Kladno

Město Kladno má veřejné WC v budově radnice. Ty jsou k dispozici od 6.30 do 17.30 hodin. „Dále máme veřejné toalety na autobusovém nádraží, na náměstí Svobody nebo automatizované veřejné WC na náměstí Sítná. Automatizované WC je k dispozici 24 hodin denně," uvedla mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková. Ostatní WC jsou otevřená ve všední dny od 7 do 18 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin. V neděli jsou uzavřená.

