Půjčovny nabízejí lodě Vydry a Tukany

Berounsko /FOTOGALERIE/- Nesjízdné jezy, špatně upravené dno, drahé kempy. To jsou nejčastější stížnosti vodáků, kteří se rozhodnou sjet Berounku. Řeka přitom lákala vodáky vždy a díky klidnému toku ji zvládají i začátečníci nebo rodiny s malými dětmi.

„Ale už to není, co bývalo,“ postěžoval si vodák Emil, který s kamarády v sobotu zakotvil v kempu v Srbsku. „Vodu jezdím už přes třicet let a Berounku miluji. Jenže teď vyráží na vodu každý druhý, i když pořádně ani neumí nasednout do lodi. Na řece pak komplikují život ostatním vodákům,“ postěžoval si.

Jenže nezkušení vodáci není to hlavní, co milovníkům řeky vadí.

„Velký problém je s korytem řeky, které se po povodních upravovalo a někde i rozšířilo, takže když je sucho, teče málo vody. Další samotnou kapitolou jsou malé vodní elektrárny, které narušují sjízdnost řeky a úplně změnily ráz Berounky,“ stěžuje si vodák.

I přes všechny zmíněné problémy je ale Berounka jednou z nejvyhledávanějších českých řek. Pokud se ji rozhodnete zdolat i vy, můžete si vybrat, jak dlouhou trasu na lodi urazíte.

Například z Chrástu do Zadní Třebáně vás čeká 104 kilometrů, ale třeba z Roztok u Křivoklátu do Berouna pouze 28 kilometrů.

Můžete také využít půjčovny kanoí a raftů, které najdete na řadě míst podél řeky. Díky tomu se nemusíte starat ani o složitou dopravu. V půjčovně na začátku vaší cesty si loď vezmete a v cíli vaší plavby v další půjčovně ji zase vrátíte.

V okolí Berounky funguje několik půjčoven lodí, raftů a dalších plavidel.

V obci Žloukovice, která se nachází na ideálním místě přímo u řeky mezi Roztoky a Nižborem, provozuje půjčovnu Roman Werner. Díky vhodnému umístění lze zajistit rovněž rychlou přepravu osob i lodí na jakékoli místo celého toku. Půjčovna má k dispozici dva typy lodí.

„Kanoe Vydra je nejpoužívanější lodí českých vodáků. Je určena pro širokou veřejnost, zvláště pro ty, kteří chtějí sjíždět na řekách všechny vodácké terény, včetně jezů, prakticky za jakéhokoliv stavu vody,“ říká majitel půjčovny.

Pro zájemce má připravené ještě kanoe Tukan určené speciálně pro turistiku. Nabízí možnost přepravy většího množství bagáže, psa či třetí osoby, pro kterou může být loď vybavena třetí sedačkou.

A jak je to s cenami? Za půjčení obou typů lodí zaplatíte 300 korun za den s tím, že ke každé lodi jsou zdarma zapůjčena pádla, barely a vesty pro posádku. Při dopravě počítejte se sazbou dvanácti korun za kilometr.

Od Chrástu až po Nižbor, které jsou od sebe vzdáleny asi dvacet kilometrů, má vybudované výdejny půjčovna A.S.K. Ta zajišťuje vícemístné kanoe, rafty a kajaky, včetně veškerého vybavení.

„Pokud se vyskytne nějaký problém na lodi, zlomí se pádlo, ve výdejnách zajišťujeme i servis,“ uvedla za půjčovnu Alžběta Fleisigová.

Když lidé volí trasu podle výdejen, neplatí nic za dopravu. Ale jinak půjčovna vozí lodě do Berouna, Račic a Karlštejna už s úhradou. Platí se více za dopravu mimo trasu, a to deset korun za kilometr.

Naopak půjčovna snížila ceny ve všední dny. Lodě na víkend je nutné si zamluvit i čtrnáct dní dopředu, v týdnu stačí tři dny předem. Lodě si tu nejvíce půjčují rodiny s dětmi. Protože Berounka teče prakticky po celé své délce líným tempem, je vhodná i pro začátečníky.

Podél řeky je pro vodáky k dispozici řada kempů a tábořišť. Mezi nejatraktivnější patří kemp v Karlštejně. Je v provozu až do začátku října a zájemci zde mohou přespat ve vlastním stanu, chatce či karavanu vybaveném kuchyní a stanovou předsíní. Sprchy a občerstvení jsou samozřejmostí. Každý pátek a sobotu se tu navíc konají diskotéky nebo jiná hudební produkce.