Řidič zabránil tragédii na kruhovém objezdu

Berounsko - Jezdíte po Berouně, Králově Dvoře nebo po jiných lokalitách regionu městskou hromadnou dopravou? Tak to jste se mohli svézt například i s Bedřichem Paurem ze Žloukovic.

A čím je tento jednašedesátiletý řidič červeného autobusu výjimečný? V červnu letošního roku zareagoval při dopravní nehodě na kruhovém objezdu v Králově Dvoře tak, že ochránil desítky cestujících. Mezi pasažéry byli i členové mongolské delegace.

Událost oslovila ministra dopravy Dana Ťoka natolik, že se v předchozích dnech vypravil do dopravní společnosti PROBO Bus ze skupiny Arriva a řidiči předal děkovný dopis a věcnou cenu. „Řidič Bedřich Paur zareagoval tak, jak měl. Pomohlo mu k tomu štěstí i spousta let zkušeností. Zachránil hodně životů, protože srážka mohla dopadnout tragicky," konstatoval Dan Ťok při předávání ocenění v areálu dopravní společnosti.

Bedřich Paur na událost vzpomíná s respektem: „Na kruhovém objezdu jsme se měli s nákladním vozem minout. Najednou se však od náklaďáku odpojil vlek a mířil na autobus. Na poslední chvíli jsem ho strhl úplně doleva ke středu objezdu. Vše mi došlo až později, až když jsem cestující vyprovodil z autobusu."

Bedřich Paur si hodlá ocenění uložit doma do vitríny. Je na ně stejně pyšný, jako třeba na to, které před lety obdržel za záchranu svého kamaráda. I tak zůstává velice skromný. Dokázal to i tím, když zástupci dopravní společnosti zmínili jeho vysoký počet kilometrů bez nehod. „Nějaké to upadlé zrcátko tam přeci jenom bylo," reagoval řidič, který svůj dosavadní profesní život prožil nejen za volantem autobusu, ale byl i řidičem záchranky a nákladního vozu.