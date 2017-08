Řidiče čekají v Havlíčkově ulici velké změny

Beroun /FOTOGALERIE/ - Havlíčkova ulice prochází zásadní proměnou. Křižovatka s Plzeňskou ulicí proti Jungmannově základní škole zanikne, naopak se tu postaví propojovací chodník pro větší bezpečnost chodců, hlavně dětí.

Změní se i jednosměrný provoz. Po stavebních úpravách budou řidiči vjíždět do Havlíčkovy ulice na křižovatce s Tyršovou a vyjíždět pouze ulicí Tovární.

Místostarosta Berouna Michal Mišina vysvětlil, že touto zásadní změnou dojde ke zklidnění dopravy v této lokalitě. Ačkoli byl průjezd Havlíčkovou ulicí zakázán, řada řidičů si tudy zkracovala jízdu do centra města. „Bydlím tady už řadu a tohle řešení schvaluji. Řidiči naši ulici brali jako zkratku, chtěli se vyhnout semaforům. Teď budou mít smůlu a ulice se konečně zklidní,“ těší se místní obyvatel.

Všichni ale novému řešení naklonění nejsou. „Nedovedu si to dost dobře představit. Do Havlíčkovy ulice zajížděli ráno rodiče s dětmi, které vysazovali před školou. Jak to bude teď? To budou brzdit už tak přetížený provoz na Plzeňské ulici?“ Reagovala na změny další obyvatelka.

„Rodiče, kteří své děti do školy vozí autem, budou moci využít nové odstavné zálivy, které na Plzeňské ulici vzniknou. Rozhodně ale nebudou určeny pro parkování. Na tomto místě rodiče zastaví, dítě vystoupí a auto bude pokračovat dál,“ uvedla zástupkyně berounské radnice. Stavební práce na propojovacím chodníku a Havlíčkově ulici začaly první polovině června a vše musí být dokončeno do zahájení nového školního roku. O bezpečnost dětí se nově postará i semafor.

ANNA KULHÁNKOVÁ