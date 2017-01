Rizika spojená se smogem umocňuje epidemie

Berounsko - Meteorologové už několik dnů upozorňují na velké množství znečišťujících látek v ovzduší. Smog obtěžuje i Berounsko a Hořovicko. I pro náš region, stejně jako pro mnohé další, byla v předchozích dnech vyhlášená smogová regulace.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu ve vzduchu by měli lidé omezit jízdu autem a přednostně využívat veřejnou dopravu. Lidé by také neměli venku sportovat a měli by se zdržet jakékoliv fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. To platí především pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, seniory a malé děti.

Na zdravotní rizika upozorňují i lékaři. „Pokud je situace takto významná, lidé by měli dodržovat doporučení meteorologů. Spad škodlivin pociťují i zdraví jedinci, natož lidé s hyperaktivitou sliznic v rámci poruchy imunity nebo alergie, kdy je sliznice více drážděná. Lidé pak pociťují pálení v krku, nose, mohou i kašlat," vyjmenovala hrozící zdravotní komplikace spojená se znečištěným ovzduším lochovická pediatrička a alergoložka Marie Kačírková.

Ohroženou skupinou jsou i astmatici, kteří si mohou vyprovokovat i astmatický záchvat. Problémy se smogem v současné době umocňuje chřipková epidemie, na osoby tak působí více faktorů.

Kvůli zvýšenému riziku infekce a smogu stoupá nemocnost," prohlásila lékařka s tím, že jde o infekty horních cest dýchacích, častější jsou záněty průdušnice a trpí i hlasivky.

Podle lékařů se nyní sčítají všechny fyzikální i infekční faktory. „Upozorňujeme na to, že malé děti a kojenci od mínus pěti stupňů Celsia mohou pobývat venku jen chvíli. Pokud je smog, tak vůbec ne. Na chvíli je to možné jen po ránu nebo na večer, kdy je vzduch čistší," uzavřela Marie Kačírková.