Rok 2016 byl ve znamení příprav na velké investice

Králův Dvůr - V uplynulém roce se představitelům Králova Dvora podařilo zrealizovat několik významných investičních akcí.

Vedení města o něm ale mluví především jako o přípravném roku na léta 2017 až 2020.



„Připravovaly se projektové dokumentace, vykupovaly se pozemky a zajišťovala stavební povolení. Bez toho bychom nemohli žádat o potřebné dotace na naše investiční akce," které chceme zrealizovat v letošním roce," uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.



Jednou z nejvýznamnějších akcí uplynulého roku bylo zahájení výstavby nového školního pavilonu při Základní škole Králův Dvůr v Jungmannově ulici. Město na něj získalo dotaci od ministerstva financí ve výši 60 milionů korun a je pravděpodobně největší stavbou v historii města Králův Dvůr.



„Nový pavilon školy za více jak 120 milionů korun by měl být otevřen v roce 2018," poznamenal starosta Králova Dvora.

Obyvatelé Králova Dvora se také dočkali dalšího velkokapacitního podzemního kontejneru na tříděný komunální odpad. Město ho nechalo vybudovat v lokalitě sídliště Pod Hájem. Od roku 2014 slouží tyto kontejnery už obyvatelům Počapel a sídliště Nad Stadionem.



Miliony korun šly také do výstavby a rekonstrukce komunikací. V Králově Dvoře se vybudovaly tisíce čtverečních metrů chodníků ze zámkové dlažby. Nový chodník vyrostl podél ulice Plzeňská a spojil lokality Na Knížecí a U Zvonků. Na investici v celkové výši 3,4 miliony korun město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to 2,8 milionu korun.

Největší akcí v tomto směru ale byla stavba více jak kilometr dlouhého chodníku v městské části Levín. „Za ten jsme opravdu rádi. Děti už nemusí na autobus chodit v silnici," okomentovala chodník Anna Smutná.



Finanční prostředky šly také na úpravu zeleně a na rekonstrukci zámecké brány. Příznivci sportu se koncem roku dočkali venkovního workoutového hřiště.