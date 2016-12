Shoďte nabraná kila během

Králův Dvůr - V sobotu 31. prosince se v Králově Dvoře uskuteční od 11 hodin již 31. ročník Silvestrovského běhu.

Ilustrační fotoFoto:

Tradičně ho pořadatelé organizují pro všechny věkové kategorie, a také je určen pro ty, co neradí běhají, ale milují cyklistiku.



Závod je určen i pro majitele horských kol. Běžeckou část absolvují předškoláci ve věku 5ti let a mladší. Ty poběží trasu dlouhou 70 metrů.



Žáci poběží 200 metrů, starší mládež dokonce 550 metrů. Hlavní závod mužů a žen pro účastníky od 15 let bude měřit zhruba pět tisíc metrů.



Podobně jako závod pro cyklisty povede terénem v okolí obce Trubín a Zahořan. Start a cíl je na sídlišti Nad Stadionem.