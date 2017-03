Do prasklin silnic zatéká, mráz zkázu dokončí

Berounsko – Za poškozením silnic stojí mrazy i kamionová doprava. O tom jsou přesvědčení zástupci kraje, kteří hodlají začít s opravami na nejvíce zasažených úsecích.

Obalovanou asfaltovou směsí za studena se začaly opravovat výtluky už v zimě. Příkladem je silnice mezi Koněprusy a Jarovem u Berouna, kde se v lednu objevila řada výmolů. Nyní jsou už opravené. Jak dlouho tato oprava vydrží, ukáže čas.

Na místa, která je třeba upravit obalovanou asfaltovou směsí za horka, se silničáři ještě nechystají. Čekají na vhodné klimatické podmínky. Jak sami uvádějí, očekávají je do konce března.

Čtěte také: Na hořovické přechody míří kritika chodců

Řidiči se v těchto dnech nedočkají ani opravy silnice na okraji Hořovic ve směru na Žebrák, jejíž rekonstrukce se uskutečnila před necelými třemi lety.

„O závadách úseku silnice číslo II/117 pochopitelně víme a o jejich odstranění jednáme s dodavatelem. Pokud se případně projeví další poruchy, budeme je řešit dle jejich charakteru. Obecně je na místě zdůraznit, že jednou z příčin poruch podloží i krytu vozovek je jejich intenzivní přetěžování a nesprávné užívání," konstatoval krajský mluvčí Pavel Lochař.

Zároveň poukázal na to, že k poškození silnic od kamionů dochází kvůli velkému nápravovému tlaku, nákladní vozidla mají více náprav a dvojitou montáž kol. „Vlivem vysokého tlaku kol mikroskopicky praská povrch silnice, prasklinami do ní zatéká voda a v kombinaci s mrazem dochází k poškození silnice," vysvětlil Pavel Lochař.

Obchvat. Jediné řešení

Podle zástupců kraje by Hořovicím od kamionové dopravy mohl ulevit obchvat. „Je to jediné možné a účinné řešení v odklonu nákladní a veškeré tranzitní dopravy z centra města. Intenzivní doprava projíždějící městem Hořovice využívá spojnici mezi Plzní, okolí Hořovic s Příbramskem. Velkou roli zde hrají Brdy, které oblast rozdělují mezi Plzeň a Příbram. Brdy se nechají odjet pouze dvěma silnicemi a to po silnici I/19 přes Rožmitál pod Třemšínem nebo po silnici II/118 a město Hořovice," popisují zástupci kraje a dodávají, že do Chráněné krajinné oblasti Brdy je zakázaný vjezd veškerým vozidlům, vyjma vozidel integrovaného záchranného systému. Právě tato neprůjezdná část kraje zvyšuje intenzitu vozidel ve městě Hořovice.

Výstavbu hořovického obchvatu brzdí komplikace s pozemky. Na ně se Hořovičtí nyní zaměřili. Stavební úřad města je bude ve spolupráci s pozemkovým úřadem řešit tak, aby je bylo možné zcelit a dále směnit. Dále by měl iniciativu převzít kraj.

I další města regionu se snaží ulevit dopravě výstavbou obchvatů. Příkladem je plánovaný projekt Berouna a Králova Dvora.

Čtěte také: Záložní nemocnici nikdo nechce, znovu je na prodej