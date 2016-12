Silvestra můžete slavit bujaře, v klidu i tancem

Berounsko - Silvestra dnes slaví každý po svém. Někdo už od rána vyvařuje a připravuje chlebíčky na večerní domácí oslavu, jiný přemýšlí o tom, co si vezme na sebe večer na silvestrovskou zábavu v některé z restaurací v berounském regionu.

Ilustrační fotoFoto: Deník

A kde všude můžete dnes strávit silvestrovskou noc?



Poslední noc v roce můžete strávit ve Společenském domě Plzeňka, kde za silvestrovskou oslavu zaplatíte 200 korun. Kdo zatouží po trochu komornější oslavě, může se vydat do obce Svatá. Mlsné jazýčky potěší jistě místní raut složený z řízečků, tataráčků, rostbífů, gulášků a jiných novoročních laskomin.



Do Hořovic se můžete na silvestrovskou párty vydat do Music Clubu Pavon. Ten si pro své návštěvníky připravil tematickou výzdobu, konfety, ohňostroj a hlavně pořádný zvuk.

Jako párty drink nabídne speciální mix DonPavon v hořkém nebo sladkém provedení.



Ale na přelomu starého a nového roku si můžete také protáhnout tělo. Kdo rád běhá, může si v sobotu dopoledne zaběhnout 31. ročník Silvestrovského běhu v Králově Dvoře. Startuje se na sídlišti Nad Stadionem od 11 hodin. Závod je i pro horská kola. Prezentace je od 9.30 do 10.40 hodin.



Bruslaři mohou zase až do neděle 1. ledna využít umělé kluziště na Husově náměstí v Berouně. A bruslit můžete také na zimním stadionu, a to na Nový rok od 15:30 do 17 hodin.

Kdo dává přednost plavání, může využít berounskou Lagunu. Na Silvestra je bazén i relax otevřen do 14 hodin. Pokud chcete začít plnit novoroční předsevzetí a začít se sportem od 1. ledna, můžete si zaplavat od 14 hodin.