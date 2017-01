Školáci platí za obědy už několik let stejnou částku

Berounsko - Stravování žáků ve školních jídelnách zajišťují jak soukromé firmy, tak i zaměstnanci škol.

Oběd ve školní jídelně. Foto: Kateřina Šímová

Berounsko – Tisíce školáků se každoročně stravují ve školních jídelnách. Ve větších městech zajišťují školní stravování soukromé firmy v menších městech a obcích vaří obědy pro žáky zaměstnanci školy. Někde si mohou děti vybrat ze tří jídel, jinde mají k dispozici pouze jedno. Stejné nejsou ani ceny obědů. A kolik zaplatí děti za jeden oběd ve školní jídelně v Berouně?

Pro berounské základní školy vaří obědy soukromá firma Scolarest, a to od roku 2007 v kuchyni 2. Základní a mateřské školy v Preislerově ulici Beroun. Děti si vybírají z aktuální nabídky jídel. Ta mají dokonce i vystavená ve vitríně. Obědy si předem neobjednávají, takže je nemusí ani odhlašovat. Cena jídel je v Berouně od roku 2012 stejná. Strávníci do deseti let zaplatí za oběd pětadvacet korun a starší děti do čtrnácti let o dvě koruny více.

„Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování číslo 107 z roku 2005. V rámci Berouna vaříme pro všechny základní školy kolem patnácti set obědů denně. Děti si mohou vybrat ze tří druhů jídel a dostanou i polévku a salát. Obědy jsou pro děti dotované zřizovatelem. Kdyby nebyly dotované, tak by jeden oběd stál minimálně kolem šedesáti korun," uvedl za Scolarest Andreas Konstantinidis.

Berounští školáci musí mít v rámci stravování kartu Scolarestu a mají zřízeno vlastní konto. Tím Scolarestu odpadají problémy s neplatiči.

Ve zdické základní škole vaří obědy zaměstnanci školy a vedoucí školní jídelny Lada Ličíková se postarala o to, aby na ně mohly chodit i děti ze sociálně slabých rodin.

„Před dvěma lety jsem zjistila, že existuje možnost , jak zajistit obědy i pro děti, jejichž rodiče na ně nemají. Přihlásili jsme se do projektu Obědy pro děti. Projekt pomáhá dětem, jejichž rodiče nemají na školní obědy peníze," vysvětlila vedoucí školního stravování ve zdické základní škole.

Za oběd zde školáci ve věku od sedmi do deseti let zaplatí 21 korun a děti do čtrnácti let 24 korun. Děti si mohou vybrat ze dvou druhů jídel. „Ve škole vaří dobře. Mým dětem jídla chutnají. Doma si nestěžují a i cena obědů je pro mne velmi přijatelné. Doma bych za takovou částku oběd nikdy neuvařila," uvedla Klára Myslivcová ze Zdic.

Děti, které se mohou ve školní jídelně stravovat díky projektu Obědy pro děti, vytypovává vedoucí jídelny společně s třídními učitelkami. Pomoc dětem ze sociálně slabých rodin je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy, a to tak, aby se k nim obědy opravdu dostaly.

„Sama dohlížím, aby děti na oběd chodily," upozornila Lada Ličíková. Kromě dětí, které mají teplé jídlo díky tomuto projektu, mají ve zdické škole dva žáčky, kteří mají své vlastní sponzory. Ti jim obědy ve školní jídelně hradí.

V základních školách v Králově Dvoře vaří obědy Školní jídelna Hořovice. „Neslyšel jsem, že by si rodiče na kvalitu obědů stěžovali," řekl ředitel králodvorské základní školy Evžen Krob. Žáci 1. až 4. třídy zaplatí za oběd 21 korun a spolužáci z 5. až 8. tříd 22 korun. „Město dětem přispívá na jedno jídlo přes sedm korun," upozornil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.