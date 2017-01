Školáci se opět hlásí na lyžařské výcviky

Berounsko – Lyžařský výcvik byl kdysi doménou sedmých tříd. Všichni se na něj těšili a měli proč. Užili si na něm spoustu legrace.

Ilustrační foto.Foto: archiv

Postupem času ale o něj sedmáci ztráceli zájem a základní školy musely tyto sportovní akce vynechat a nebo kurz naplnit dětmi z celého druhého stupně.



Nyní se zdá, že se v tomto směru situace zlepšuje. „Určitou dobu jsme měli problém lyžařský kurz dětmi z naší školy naplnit. Proto jsme se spojili se Základní školou v Litni a Suchomastech. Teď se situace zlepšila. Letošní kurz jsme naplnili žáky druhého stupně. Na hory na Šumavu jede přes třicet dětí," uvedl ředitel 2. Základní školy a mateřské školy v Berouně Pavel Herold s tím, že hlavním problémem nezájmu dětí o lyžařský výcvik nejsou peníze, ale to, že jsou líné. I s permanentkou žáci za týdenní pobyt na horách zaplatí kolem čtyř tisíc korun.



Sedmáci ze Základní školy a mateřské školy Králův Dvůr v Jungmannově ulici odjíždí na lyžařský výcvik v neděli 15. ledna. „Jedeme na Lesní Boudu do Krkonoš. Přihlásilo se nám 35 dětí ze sedmých tříd. Nemuseli jsme tak doplňovat děti z dalších ročníků. Cena zájezdu je čtyři tisíce korun. Plus náklady na vlek," uvedl ředitel školy Evžen Krob.



Počapelská základní škola letos pojede do Železné Rudy. Děti z druhého stupně zde nečeká jen sjezdový, ale i běžecký výcvik. Lyže si děti mohou půjčit ve škole. „Školní kurz je pro mnohé děti jediná příležitost jak se na hory dostat," poznamenal ředitel Základní školy Počaply Vladislav Krabec.



Základní škole ve Zdicích se naplnění lyžařského kurzu dětmi z druhého stupně neosvědčilo. Proto pořádá týdenní pobyt na horách jen pro žáky sedmých tříd.

„Loni jsme měli v kurzu pětadvacet dětí a letos jedou téměř všechny děti z obou sedmých tříd," uvedla ředitelka Základní školy Zdice Eva Fiřtová.