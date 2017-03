Slunečnice pomáhá pěstounským rodinám

Beroun - V berounském rodinném centru Slunečnice vzniká Klub pěstounských rodin. Bude mít podobu otevřené skupiny, do které mohou přijít pěstouni i jejich děti. Kdo se do klubu vydá, může s ostatními sdílet svoje zkušenosti s výchovou dětí svěřených jim do péče, a to za účasti psychoterapeuta a koordinátorky programu.

Skupinu povedou Jana Petrovičová a Gábina Horná. Podle ředitelky berounského rodinného centra Slunečnice Gábiny Horné tato varianta může lidem prospět například tím, že zabrání syndromu vyhoření. „Předávání zkušeností je velmi důležité. Přínosem může být i to, když pěstouni zjistí, že i další se potýkají se stejnými problémy, jako oni sami," říká Gábina Horná. Také čtěte: Tmavý kouř z komínů zvedá úředníky ze židlí Nový klub mohou navštěvovat pěstounské rodiny z celého regionu. Na Berounsku jich je několik desítek. Nejbližší setkání jsou naplánovaná na pátky 24. března, 21. dubna a 12. května, uskuteční se vždy v době od 17 do 19 hodin. Místem jejich konání je Rodinné centrum Slunečnice v berounské Bezručově ulici ve třetím patře komunitního centra. Jednotlivá setkání budou zaměřená podle potřeb a složení účastníků. Mezi zásadní témata může patřit puberta dětí, ale i konfliktní a krizové situace, únava a přepracování. Nepřehédněte: Kvůli práci lidé kupují vysvědčení i diplom Součástí každého setkání bude zajímavý program pro děti. Chlapci a děvčata si třeba vyzkouší, jaké to je být vědcem v programu Vědecká detektivka nebo se vyřádí při bubnování a kreslení. O akci už nyní projevily zájem čtyři pěstounské rodiny z Berounska.

