Sněžit má až do konce týdne

Berounsko – Silničáři mají v těchto dnech plnou pracovní pohotovost. Předpověď na druhou polovinu prvního lednového týdne není nijak příznivá.

Podle meteorologů má sněžit iv dalších dnech a k tomu má začít i řádně přituhovat. Nejhůře má být dnes, kdy se k přívalům sněhu přidá mráz. Jak na počasí reagují silničáři, odpovídal vedoucí provozu Krajské správy a údržby silnic Kladno Bohumil Taraba.

Podle meteorologické předpovědi má sněžit až do neděle. Jak ten sněhový příval zvládnete?

Máme vyhlášený nejvyšší, a to třetí stupeň pohotovosti. V provozu máme všechny naše sypače a postupně do terénu nasazujeme i traktorové radlice. Jejich počet budeme neustále navyšovat.



Kde je podle vás v berounském regionu při takovémto počasí na silnicích nejhorší situace?

To se nedá jednoznačně říci. Ale bývá to v těch nejvýše položených místech, jako je Mořinsko, Hudlicko. Ale ke kalamitám může na silnicích dojít i v jiných lokalitách.

Do neděle by mělo podle předpovědí spadnout až dvacet centimetrů sněhu. Dá se tomu věřit?

V některých regionech to tak může být. Myslím si ale, že na Berounsku ho tolik nenapadá.