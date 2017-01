Soutěž mění čtení v dobrodružství

Hořovice - Roky Hořovičtí usilovali o prodej budovy městské knihovny. Nyní se to povedlo. Přestože už budova knihovny není města, lidé ji mohou navštěvovat i nadále.

Městská knihovna HořoviceFoto: DENÍK/Radka Kočová



Nový majitel souhlasil s tím, že knihy pro děti i dospělé se zde budou půjčovat až do doby, kdy bude otevřená nová knihovna v nedalekém areálu Starého zámku. To samé platí i pro internet pro veřejnost.

Vedoucí hořovické knihovny Martina Stelšovská nastínila program na rok 2017. I když není vyloučené, že bude v první třetině roku ovlivněný stěhováním z původních prostor do nových v bývalé konírně, čtenáři se mají určitě na co těšit. A to nejen na zajímavé knižní tituly. První akcí by měla být Noc s Andersenem. Jak Martina Stelšovská zmínila, právě tuto akci může ovlivnit změna sídla knihovny. „Celorepublikový termín je 31. března. Není jisté, zda v této době už budeme natolik zabydlení, abychom si takzvaně mohli pozvat hosty na přespání," říká vedoucí hořovické knihovny.

Zástupci hořovické knihovny by dále rádi udrželi tradici pasování prvňáčků na čtenáře. Setkání je velmi oblíbené a mělo by se znovu uskutečnit v závěru letošního školního roku. Na konec roku je naplánovaná adventní soutěž.

A co se děje v knihovně nyní? Od 2. ledna probíhá další ročník soutěže Lovci perel, tato akce mění čtení v dobrodružství. Jak dopadl loňský ročník, bude jasné do konce měsíce.