Stávka: není jisté, kdo do ní půjde

Berounsko – Zaměstnanci České pošty by měli stávkovat za zvýšení platů.

Není jisté, které pobočky budou stávkovatFoto: Ilustrační foto

Tři menší odborové svazy České pošty vyhlásily na 19. prosince dvouhodinovou výstražnou stávku.



Protestu kvůli požadavku na zvýšení mezd o 2500 korun měsíčně se má údajně zúčastnit kolem 6000 lidí. Což má být pětina zaměstnanců podniku.

V pondělí 19. prosince by tak měli stávkující zaměstnanci přerušit práci v době mezi 17. a 19. hodinou.



Zavře se v této době také některá z poboček České pošty v berounském regionu? Mnohým z nich končí oficiální pracovní doba před začátkem stávky.

„Vzhledem k tomu, že stávkový výbor dosud nepředložil České poště seznamy stávkujících ani seznamy pracovišť, na kterých by stávka měla probíhat, považujeme tuto akci za nezákonnou," uvedl tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.



Pracovníci poboček, které jsme v regionu oslovili, se ke stávce nechtěli vyjadřovat a nebo ji razantně odmítli. „O tom, že má být stávka, jsem se dozvěděla až z médií. Vůbec jsem o tom nevěděla," odpověděla jedna z pracovnic.



Mluvčí České pošty věří, že stávka neproběhne. Že se slušní zaměstnanci k akci menšinových odborů nepřipojí a klienti pošty žádné komplikace nepocítí.



„Pokud by stávka proběhla, veškeré následky ponesou právě menšinové odbory. Česká pošta se koncem listopadu dohodla s většinou odborových organizací na navýšení tarifních mezd od dubna 2017 o v průměru 2,6 %, což je cca 160 milionů korun," upozornil Matyáš Vitík s tím, že průměrná mzda na České poště je v roce 2016 přes 23 tisíc korun.