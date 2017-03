Stávka řidičů bude přesně za týden

Region - Vedení dopravních odborů vyzvalo v březnu ke stávce kvůli mzdám řidičů linkových autobusů. Včera byl konečně stanoven termín stávky na 6. dubna. Stávka bude trvat 24 hodin.

Autobus. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Příbram

Příbramští řidiči už v úterý přislíbili účast na stávce. Částečně se do stávky zapojí řidiči v Sedlčanech, Dobříši a Berouně. Stávkovat odmítli v Boleslavi a Mělníku. Stávka se bude týkat linkových autobusů, školních autobusů a MHD.

Stávka tak mnoho obyvatel určitě nepotěší, ani Danu Rumanovskou, která je denně na městské hromadné dopravě závislá. „Pro řidiče je to boj za vyšší platy, pro mě boj o život. Všechno jim přeju, ale pro mě to znamená dvě hodiny navíc na nohách, a to je při deseti nebo dvanáctihodinové službě vysilující," říká Příbramačka s tím, že si nemůže dovolit kvůli stávce nepřijít do práce vzdálené od domova přes celé město. Auto nevlastní, tak musí večer za tmy domů.

Rakovník

Na Rakovnicku stávka řidičů ale prý nebude. Deníku to řekl Pavel Kopřiva, jeden z jednatelů firmy Anexia, největšího autobusového dopravce na Rakovnicku.

„Podle zákona o minimální mzdě jsme našim řidičům přidali částku, kterou zákon ukládá. Zatím jsme peníze od krajského úřadu na zvýšení mezd nedostali, ale přidali jsme jim z firemních," řekl Pavel Kopřiva.

Peníze ale prý Středočeský kraj na navýšení mezd uvolní. Jednání s ním bylo podle Pavla Kopřivy od začátku konstruktivní. Rada kraje a zastupitelstvo v úterý schválilo navýšení peněz na mzdy. Vše je před podpisem dodatku ke smlouvě.

„V našem případě není důvod ke stávce. Řidiči dostali od začátku roku přidáno v rozmezí 3,5 až 5,5 tisíce měsíčně, což je obrovský nárůst. Věřím, že v některých krajích se stávkou budou problémy, ale Středočeský kraj k nim nepatří," myslí si Kopřiva. Ten říká, že jejích firma nemá ke stávce důvod a také nemají odbory. „Proto v naší firmě není žádná povinnost se řídit nařízením odborových předáků. Rozhodně budeme proti a budeme se snažit, aby nebylo vyvolané nějaké solidární jednání se stávkujícími v místech, kde se dopravci do této situace dostali sami," konstatoval Pavel Kopřiva.

Problémy vyústily před časem v Ústeckém a Libereckém kraji a podle Kopřivy vznikly proto, že dopravci vysoutěžili dopravu za dampingové ceny a nejsou schopni podle legislativy deset let cenu udržet. V ostatních krajích, kde nejsou dopravci vázáni podmínkami veřejných zakázek, přidávají 1, 38 až 3 koruny na kilometr. Středočeský kraj přidal 2,70 koruny na kilometr.

Beroun

A jak je to třeba na Berounsku? Tam zajišťuje příměstskou i městskou autobusovou dopravu přepravní společnost Arriva. „Odboráři mají v případě stávky její datum ohlásit tři dny předem. Zatím nikdo žádné datum nenahlásil. O termínu chystané stávky neví ani představitelé města Berouna," znělo těsně před termínem vyhlášení stávky z Berounska. To platilo ještě včera dopoledne, kdy zrovna jednali odboráři. Záhy na to vyhlásili termín stávky na 6. dubna.

Kladno

Důvod ke stávce nevidí ředitel ČSAD MHD Kladno Ludomír Landa. „Naše společnost už od prvního ledna vyplácí všechno ve výši podle nařízení vlády, takže nevidím důvod, proč by naši řidiči stávkovali a nemám ani žádné takové informace od zástupců odborářů. Na čem jsme se domluvili a co jsme podepsali v podnikové kolektivní smlouvě a co je dáno shora, to plníme," sdělil Landa.

Podle ředitele se průměrný příjem kladenských řidičů autobusáků blíží k 33 tisícům korun. ČSAD MHD Kladno má v současnosti okolo 250 řidičů.

Zda se řidiči autobusů ze Slaného případně připojí ke stávce řidičů či nikoli, se vyjádřila mluvčí podniku Marcela Průchová. „Řidičům koncernu ICOM transport jsou mzdy vypláceny od 1. ledna tohoto roku v souladu s nařízením vlády. I nadále se snažíme o nadstandardní podmínky pro naše řidiče. Nemáme signály o tom, že by se naši řidiči připojili ke stávce."

Podle Lukáše Leitermana, člena dopravních odborů a také řidiče příbramského autobusu, jsou platy řidičů velmi neuspokojivé. „Když je někde potřeba šetřit, tak je to právě na platech. Řidič autobusu má odpovědnost za hodně lidí, jeho pracovní doba je také velice náročná, myslím, že si zaslouží víc," říká řidič a odborář v jedné osobě.

„Aktuálně je minimální mzda stanovena na 98,10 korun za hodinu jízdy a 88 korun za hodinu čekání. V současné situaci se tak minimální měsíční mzda řidiče pohybuje kolem 16 tisíc korun. Odbory požadují alespoň 110 korun na hodinu," shrnul Leiterman, který by byl rád, kdyby plat dosáhl alespoň na 20 tisíc korun měsíčně bez odměn.