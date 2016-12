Takové byly vánoční svátky na Berounsku

Berounsko - Vánoční svátky byly opět ve znamení koncertů a přátelských setkání.

V Otročiněvsi se obyvatelé obce už tradičně sešli na místní návsi a strávili zde několik příjemných hodin se svými přáteli a sousedy.



„Letos zde máme už osmnáctý ročník Živého betléma," uvedla za Obecní úřad Otročiněves Daniela Sovová.



Na svatou Trojici, zvířátka a taneční vystoupení dětí se přišly letos podívat davy lidí i z okolních vesnic. Tradiční vystoupení pořadatelé akce s dětmi trpělivě nacvičují několik týdnů.

„Zhruba tak měsíc dopředu se scházíme každou sobotu na tři čtvrtě hodiny. Vystoupení nacvičuje pokaždé kolem třinácti dětí ve věku od tří do dvanácti let a myslím, že je to baví," uvedla za pořadatele betléma Ladislava Zajícová.



Během vánočních svátků se v berounském regionu uskutečnilo několik koncertů i sportovních akcí. Jednou z nich byl i pondělní turistický pochod na hudlický Vrch.

„My trávíme vánoční svátky už několik let stejně. Štědrý den doma, na Boží hod vánoční vyrážíme do Otročiněvsi na živý betlém a na Štěpána na hudlický Vrch," uvedla Karla Mrkáčková z Králova Dvora.