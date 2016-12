Těhotná Marcela s ročním synem stráví Vánoce v azylovém domě

Beroun - Marcela Machová se svým rok a půl velkým synem Raudelem prožije letošní Vánoce v berounském Azylovém domě pro matky s dětmi.

Čtenáři a Berounský deník nadělovali v azylovém domě pro matky s dětmiFoto: Petra Lišková

Nebo možná v porodnici. Kromě malého syna totiž každým dnem čeká další přírůstek do rodiny.

„Už víme, že to bude další kluk. Už jsme mu vybrali jméno. Bude to Oliver. A jak jsme přišli na netradiční jméno našeho prvního syna? Raudel má jméno po tatínkovi, je to jméno kubánského původu," rozpovídala se sympatická maminka.

Když mluví o svých dětech, objeví se jí šťastný úsměv na tváři. Přitom nyní moc příležitostí k úsměvům nemá. V azylovém domě je už čtvrtý měsíc.

Přitom s tatínkem obou chlapců je stále, jen nemohou žít zatím společně. Azylový dům pro otce není.

„Přišli jsme o byt, kde jsem byli v nájmu. S tatínkem mých dětí se snažíme situaci řešit, co nejdříve chceme být zase pohromadě. Ale není to jednoduché.

Teď čekáme další děťátko a s penězi to není snadné. Ale věřím, že se nám podaří vše brzy vyřešit a v příštím roce budeme žít opět společně jako správná rodina," nevzdává se naděje Marcela Machová. Tentokrát stráví Vánoce společně se svým synem Raudelem v azylovém domě. Doufá, že to bude poprvé, ale i naposledy.