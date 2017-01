Tomáškovi nabídli invalidní vozík dva dárci

Tmaň - Nemocný Tomášek ze Základní školy ve Tmani má už svůj speciální invalidní kočárek.

Tomáškova rodinaFoto: archiv policie

Žák druhé třídy trpí svalovou dystrofií a jeho spolužáci pro něho zorganizovali sbírku plastových víček, do které se zapojili i policisté z berounského regionu.



Po zveřejnění této sbírky se mezi lidmi zvedla velká vlna solidarity a policistům z Berouna se ozval muž, který Tomáškovi potřebný invalidní kočárek koupil.



„Dárce chce zůstat v anonymitě. Speciální kočárek Tomáškovi koupil v rámci svého spolku," uvedla za berounské policisty jejich mluvčí Marcela Pučelíková.



Na sbírku reagovali i další lidé, kteří rodinu chtěli finančně podpořit. Ozvala se i paní z berounského okresu, která přišla o svého syna a zůstal jí po něm téměř nepoužitý invalidní kočárek. Nabídla ho Tomáškově rodině.



„Této paní jsme zprostředkovali kontakt s Tomáškovou maminkou. Po jejich domluvě získalo speciální invalidní kočárek po jejím synovi jiné nemocné dítě. Tento týden jsme ho jeho rodině předali," upozornila Marcela Pučelíková.



Dítě, které kočárek od paní dostalo, prodělalo mozkovou obrnu. Jeho vlastní kočárek byl už častým používáním opotřebený a nesplňoval požadavky k daným účelům.

Sbírka víček bude pro Tomáška dále pokračovat, a to až do konce školního roku. Tomášek potřebuje i další kompenzační pomůcky ke zkvalitnění svého dalšího života v souvislosti se začleněním do společnosti svých spolužáků ze základní školy tak, aby s nimi mohl podnikat veškeré školní i volnočasové aktivity.



Tomášek je prý velký bojovník a přes všechny bolesti a těžkosti, které tuto nemoc doprovází, se snaží svůj životní handicap překonávat a trávit čas se svými spolužáky.⋌